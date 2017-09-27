لأن الطفل لم يتوقف عن البكاء.. شرطية ترضع ابن متهمة تخضع للمحاكمة!

قامت شرطيةٌ -تدعى هاو لينا وتعمل في الصين- بإرضاع طفل إحدى المتهمات البالغ من العمر 4 أشهر، بعد بكائه الشديد في حين كانت أمه تمثُل أمام المحكمة، ولا تستطيع إرضاعه.

وبحسب صحيفة Daily Mail البريطانية، حدث هذا الموقف المفعم بالمشاعر في 23 سبتمبر/أيلول 2017، بمحكمة شانشي تشينجسونج الشعبية المتوسطة وسط الصين.









حيث كانت والدة الطفل تمثُل أمام المحكمة بتهمة الاحتيال عن طريق جمع الأموال، والاستيلاء بشكل غير قانوني على ودائع العامة، والتكتم على الجريمة بالتعاون مع 33 متهماً آخرين.

بينما تُرك الطفل تحت رعاية الشرطية هاو لينا –وهي أم أيضاً– وزملاء لها قبل أن تتوجه الأم إلى قاعة المحكمة، وقد أُصيبت الشرطية بالقلق لعدم توقف الطفل عن البكاء؛ لذا أخذت القرار بإرضاعه.









هذا، وقالت بحسب الخبر الذي نقلته الصحيفة البريطانية: "أنا أم حديثة، وأستطيع تصوُّر مدى القلق الذي يعتري أم الطفل. كل ما كان يسيطر على تفكيري هو محاولة بذل قصارى جهدي لتهدئة الطفل الصغير".

وتابعت: "أعتقد أن أي ضابطة شرطة كانت ستفعل الشيء نفسه. لو كنت محل الأم، لتمنيت من أي شخص أن يساعد طفلي أيضاً".









لذا، حصلت الشرطية على موافقة من والدة الطفل، ثم اتجهت إلى ركن هادئ في المبنى لإرضاع الطفل.

يُذكر أن الصور نُشرت على الموقع الرسمي للمحكمة، وعلى حساب المحكمة بالشبكات الاجتماعية قبل ظهورها في مختلف وسائل النشر الصينية.

ووفقاً للمحكمة، عبرت والدة الطفل -ولقبها "لي"- عن امتنانها الشديد لتصرف "هاو لينا" في أثناء عدم تمكنها من رعاية طفلها، ومن ثم انفجرت في البكاء بعد مغادرة المحكمة.