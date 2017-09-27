مسؤولة مصرية تتعرض لحادث سيارة أثناء مداخلة هاتفية على الهواء.. دقائق من الصراخ والذعر

تعرضت نادية عبده، محافظ البحيرة، لحادث سيارة في أثناء تفاعلها بمداخلة هاتفية على الهواء مباشرة لأحد البرامج الحوارية على قناة فضائية مصرية.

في أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا نيوز" على قناة CBC Extra، الثلاثاء 26 سبتمبر/أيلول 2017، انقطع الاتصال الهاتفي مع محافظ البحيرة بعد سماع صراخ مفاجئ، وذلك خلال حديثها عن جاهزية المحافظة لفصل الشتاء، خاصة بعد تعرض بعض المناطق للسيول خلال العام الماضي.

الصراخ المفاجئ أثار دهشة مقدِّمة البرنامج، التي حاولت الاستفسار عن سلامة ضيفتها على الهواء، وساد صمت لثوانٍ حتى عادت مرة أخرى نادية عبده، لتفسر أنها تعرضت لحادث سيارة واضطرت لإنهاء المداخلة.

بعد انتهاء البرنامج، عادت مرة أخرى المسؤولة المصرية لتفسر ما حدث، بأن سيارة ميكروباص صدمت بسيارتها، وأوضحت أنها لم تتعرض هي وسائقها لأي سوء.