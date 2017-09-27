ممثلة كويتية تشتكي على سناب شات من شفتها المشوهة.. وهذا المستحضر هو السبب.. شاهد

نشرت الفنانة الكويتية ذات الأصول اللبنانية، ليلى عبد الله، فيديو لها على سناب شات، بعدما تعرضت لتشوُّه في وجهها.

وظهرت ليلى في الفيديو وهي تشير إلى شفتها العليا، والتي بدت كأن هناك سواد بها، الأمر الذي يضايق الفنانة الكويتية كما عبرت عنه بالفيديو.

#ليلى_عبدالله 🌸 A post shared by بيفور سكوب Ⓜ (@be4andafter_scop) on Sep 26, 2017 at 2:34am PDT

وقالت ليلى إن هذا السواد يظهر بشفتيها في أثناء جلسات التصوير أو من الفيديوهات التي تنشرها، وذلك على الرغم من إزالة مواد الفيلر من شفتيها.

والفيلر أو "Filler" بالإنكليزية تعني "تعبئة"، وهي اسم التقنية وليس اسم المادة المستخدمة في ملء الفراغات تحت الجلد، وتوضع هذه المواد عن طريق الحقن، بحسب موقع Tajmeeli.

وأوضحت ليلى بالفيديو أنها تمنّت لو تستطيع أن تقص هذا الجزء المزعج من شفتها جراء معاناتها.

وتشتهر الفنانة الشابة ذات الـ21 عاماً في دولة الكويت، حيث اشتُهرت بدورها في مسلسلات "ساعة الصفر" و"رمانة" و"ساهر الليل1".

وبدأت ليلى مشوارها الفني عام 2010، كما ظهرت كموديل في أحد كليبات الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله، ولا تزال تظهر حتى الآن في العديد من الكليبات الغنائية.