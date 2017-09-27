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صحيفة سعودية تلوِّح للساخرين من الأوامر الملكية بالحبس.. استدعت قانوناً يقضي بسجنهم 5 سنوات

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THE KING SALMAN
| Anadolu Agency via Getty Images

مع تصاعد حالة الرفض والسخرية من قرار السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، استدعت صحيفة سعودية قانوناً أُقر قبل سنوات، وأعادت نشره، يقضي بحبس الساخرين من الأوامر الملكية 5 سنوات.

صحيفة سبق الإلكترونية نشرت تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر، حذرت فيه الساخرين من الأوامر الملكية من السجن 5 سنوات أو غرامة تقدر بثلاثة ملايين ريال.

وتأتي التغريدة التحذيرية التي أثارت سخط رواد شبكات التواصل الاجتماعي مع تصاعد السخرية من قرار الملك سلمان بالسماح للمرأة بقيادة السيارة.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الثلاثاء، أمراً ملكياً سمح بموجبه للنساء بقيادة السيارات، اعتباراً من يونيو/حزيران القادم، في قرار تاريخي سيزيل عن المملكة لقب الدولة الوحيدة في العالم التي تحظر على المرأة قيادة السيارة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، مساء الثلاثاء، إن الملك سلمان أمر بـ"تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية -بما فيها إصدار رخص القيادة- على الذكور والإناث، على حد سواء".

وأشار الأمر الملكي الذي نشرته الوكالة إلى "ما يترتب من سلبيات من عدم السماح للمرأة بقيادة المركبة، والإيجابيات المتوخّاة من السماح لها بذلك مع مراعاة تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة والتقيد بها".

وتندرج العقوبة التي استدعتها الصحيفة ضمن بند المساس بالآداب العامّة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وهو ما قد يعرض صاحبه للعقوبة، حتى وإن كانت على سيبل المزاح والدعابة.

وبحسب القانون، تصل تلك العقوبة إلى السجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات، وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأطلق مغردون هاشتاغ ساخراً #سوقي_لاتصدميني، سخروا من خلاله من قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة.

وجاءت ردود فعل المغردين على تغريدة الصحيفة السعودية على النحو التالي:

 

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