صحيفة سعودية تلوِّح للساخرين من الأوامر الملكية بالحبس.. استدعت قانوناً يقضي بسجنهم 5 سنوات

مع تصاعد حالة الرفض والسخرية من قرار السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، استدعت صحيفة سعودية قانوناً أُقر قبل سنوات، وأعادت نشره، يقضي بحبس الساخرين من الأوامر الملكية 5 سنوات.

صحيفة سبق الإلكترونية نشرت تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر، حذرت فيه الساخرين من الأوامر الملكية من السجن 5 سنوات أو غرامة تقدر بثلاثة ملايين ريال.

عقوبة " السخرية" من #الاوامر_الملكيه

السجن مدة لا تزيد عن5 سنوات أو بغرامة3 ملايين ريال.#لسماح_للمراه_بالقياده#الملك_ينتصر_لقياده_المراه — صحيفة سبق المملكة (@sabqqorg) ٢٦ سبتمبر، ٢٠١٧

وتأتي التغريدة التحذيرية التي أثارت سخط رواد شبكات التواصل الاجتماعي مع تصاعد السخرية من قرار الملك سلمان بالسماح للمرأة بقيادة السيارة.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الثلاثاء، أمراً ملكياً سمح بموجبه للنساء بقيادة السيارات، اعتباراً من يونيو/حزيران القادم، في قرار تاريخي سيزيل عن المملكة لقب الدولة الوحيدة في العالم التي تحظر على المرأة قيادة السيارة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، مساء الثلاثاء، إن الملك سلمان أمر بـ"تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية -بما فيها إصدار رخص القيادة- على الذكور والإناث، على حد سواء".

وأشار الأمر الملكي الذي نشرته الوكالة إلى "ما يترتب من سلبيات من عدم السماح للمرأة بقيادة المركبة، والإيجابيات المتوخّاة من السماح لها بذلك مع مراعاة تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة والتقيد بها".

وتندرج العقوبة التي استدعتها الصحيفة ضمن بند المساس بالآداب العامّة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وهو ما قد يعرض صاحبه للعقوبة، حتى وإن كانت على سيبل المزاح والدعابة.

وبحسب القانون، تصل تلك العقوبة إلى السجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات، وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأطلق مغردون هاشتاغ ساخراً #سوقي_لاتصدميني، سخروا من خلاله من قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة.

#سوقي_لاتصدميني

شكل تبي تصير خسائر هائله لــ شركات التأمين بسبب قيادة المرآه 😜

الله يستر بكرا ما أرتفع قيمة التأمين للمركبات..!! — Motab Alsabhan (@Mfsabhan) ٢٧ سبتمبر، ٢٠١٧

#سوقي_لاتصدميني

ومن زين سواقتكم اشغلتونا بالشوارع

عيونكم على الجوال وانتم تسوقون سياراتكم

دمرتوا خلق الله وحلال خلق الله — SA (@aldebdy) ٢٧ سبتمبر، ٢٠١٧

#سوقي_لاتصدميني



الو شرطة انا كنت امشي سيده والبيت لف علي 😭 واااااااا pic.twitter.com/6lfG6xSyMC — 🇸🇦مُهلهل (@mhll_1) ٢٧ سبتمبر، ٢٠١٧

معقول طب ليه ما تجتهدوا حتّى لا تكون #الاوامر_الملكية مدعاة #للسّخريةمش افضل؟ — fathi chouk (@chouk_fathi) ٢٦ سبتمبر، ٢٠١٧

احنا محنا لاقين فلوس نشتري سيارات بعد ندفع غرامات للطقطقة 🤓🙂 — نورهہ‏‏ بنت آلغآمديℕ (@nora_alghamdi23) ٢٦ سبتمبر، ٢٠١٧

وجاءت ردود فعل المغردين على تغريدة الصحيفة السعودية على النحو التالي: