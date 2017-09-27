حاولَ تهدئتها: "دموعك غالية علينا".. نائبة بـ"الشورى" السعودي تبكي على الهواء بعد قرار القيادة

بكت عضو مجلس الشورى السعودي لطيفة الشعلان، أثناء حديثها عن قرار تمكين المرأة السعودية من قيادة السيارة، في مداخلةٍ هاتفية أجرتها مع قناة "العربية".

وقالت في مداخلتها: "أشياء عديدة سوف تتغير في المملكة، سواء من الناحية الاقتصادية أو الأمنية أو من الناحية الاجتماعية".













وأضافت: "هذا القرار سيُعزز توظيف النساء في القطاع الخاص... هذا يوم تاريخي، ولا أجد الكلمات التي تعبِّر عن شعوري وشعور آلاف السيدات السعوديات. هذا يوم ينتصر فيه الملك سلمان لملف حقوق الإنسان عامة، ولملف حقوق المرأة خاصة".

ثم بدأت في البكاء، ليعلق المذيع على الموقف بالقول: "دموعك غالية علينا".



يوم عظيم مجيد

أغالب دموعي

مبروك لنساء الوطن

وشكرا بحجم السماء للملك سلمان 🙏🙏 pic.twitter.com/8URg6g8rwJ — لطيفة الشعلان (@LatifahAshaalan) September 26, 2017

وتعد الشعلان من أبرز السعوديات المطالبات بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، وقد سبق وطالبت بتعديل المادة 36 من نظام المرور، التي تشترط الحصول على رخصة قيادة، وذلك في طلبٍ رسمي لمجلس الشورى السعودي.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أمر، يوم الثلاثاء 26 سبتمبر/أيلول 2017، بالسماح للنساء بقيادة السيارات في المملكة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، إن الملك أصدر أمراً سامياً بتشكيل "لجنة على مستوى عالٍ من الوزارات"، ستقوم برفع توصياتها خلال 30 يوماً، ثم تطبيق القرار، بحلول يونيو/حزيران 2018.