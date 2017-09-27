مفاجأة غير متوقعة لعضوة في مجلس الشورى السعودي بعد قرار قيادة المرأة.. وثقتها بالفيديو

فوجئت عضو مجلس الشورى السعودي الدكتورة لطيفة الشعلان، باحتفال أعضاء المجلس بها، عقب قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة من خلال حجز موقف خاص باسمها في موقف المجلس.

حين دخلت إلى مجلس الشورى هذا الصباح، استقبلتني الصبايا الرائعات بباقة ورد، أما شباب المجلس فأرسلوا لي صورة موقف السيارة المحجوز باسمي :) pic.twitter.com/c7nbvsAHRx — لطيفة الشعلان (@LatifahAshaalan) September 27, 2017

ونشرت الشعلان عبر حسابها على تويتر، صورة للموقف المحجوز باسمها، وكذلك باقة الورد التي أهدتها إليها زميلاتها بالمجلس احتفاء بالقرار التاريخي الذي أصدره الملك سلمان مساء أمس الثلاثاء.

وتعد لطيفة الشعلان من أبرز المطالبات بحق المرأة في قيادة السيارة بالمملكة، واعتبرت السماح للنساء بقيادة السيارات من أبرز أولوياتها داخل المجلس.

يوم عظيم مجيد

أغالب دموعي

مبروك لنساء الوطن

وشكرا بحجم السماء للملك سلمان 🙏🙏 pic.twitter.com/8URg6g8rwJ — لطيفة الشعلان (@LatifahAshaalan) September 26, 2017

وخلال مداخلتها مع قناة العربية مساء أمس، لم تتمالك الشعلان نفسها، وأجهشت بالبكاء، تعبيراً عن فرحتها بالقرار الذي اعتبرته انتصاراً للمرأة السعودية.