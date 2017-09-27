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مفاجأة غير متوقعة لعضوة في مجلس الشورى السعودي بعد قرار قيادة المرأة.. وثقتها بالفيديو

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فوجئت عضو مجلس الشورى السعودي الدكتورة لطيفة الشعلان، باحتفال أعضاء المجلس بها، عقب قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة من خلال حجز موقف خاص باسمها في موقف المجلس.



ونشرت الشعلان عبر حسابها على تويتر، صورة للموقف المحجوز باسمها، وكذلك باقة الورد التي أهدتها إليها زميلاتها بالمجلس احتفاء بالقرار التاريخي الذي أصدره الملك سلمان مساء أمس الثلاثاء.

وتعد لطيفة الشعلان من أبرز المطالبات بحق المرأة في قيادة السيارة بالمملكة، واعتبرت السماح للنساء بقيادة السيارات من أبرز أولوياتها داخل المجلس.



وخلال مداخلتها مع قناة العربية مساء أمس، لم تتمالك الشعلان نفسها، وأجهشت بالبكاء، تعبيراً عن فرحتها بالقرار الذي اعتبرته انتصاراً للمرأة السعودية.



 

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