العبادي يدعو الأكراد لإلغاء نتائج استفتاء انفصال كردستان عن العراق

دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الأربعاء 27 سبتمبر/أيلول 2017، إقليم كردستان إلى إلغاء نتائج الاستفتاء على الاستقلال، الذي أجري يوم الإثنين، للدخول في حوار لحل المشكلات العالقة بين أربيل وبغداد.

وقال العبادي خلال جلسة استثنائية للبرلمان العراقي، إنه "لا بد من إلغاء الاستفتاء، والدخول بحوار تحت سقف الدستور (...) لن نتحاور حول نتائج الاستفتاء مطلقاً"

وقال العبادي خلال كلمته التي ألقاها بحضور عدد من وزراء حكومته و184 نائباً بالبرلمان من أصل 328، إن الحكومة الاتحادية في بغداد "لن تتفاوض مطلقاً مع أي أحد على نتائج الاستفتاء".

وأضاف أن الاستفتاء "غير دستوري ولن يترتب عليه أي أثر"، مشيراً: "حذَّرنا من تداعيات الأزمة مع الإقليم، ولن نسمح بالتجاوز على الدستور".

وهدد العبادي إقليم شمالي البلاد بالقول: "سنفرض حكم العراق في كل مناطق الإقليم بقوة الدستور، وسترون ذلك".

وأشار إلى أن مطاري أربيل والسليمانية في الإقليم لن يشهدا أي رحلات جوية، بدءاً من يوم الجمعة المقبل.

وجرى الاستفتاء في الإقليم وفي مناطق أخرى متنازع عليها، الإثنين الماضي، رغم الرفض الدولي والإقليمي له، وتأكيد بغداد على أن تلك الخطوة تخالف الدستور.

وكان رئيس الإقليم، مسعود بارزاني، صرَّح أكثر من مرة، برغبته في الدخول في مفاوضات مع الحكومة العراقية، بعد إجراء الاستفتاء، للتوصل إلى اتفاق يفضي في النهاية للانفصال.