هل ستحرم العدسات اللاصقة النساء من القيادة؟ إليك الشروطُ التي أقرَّتها السعودية لمنحهن الرخصة

جدل واسع أثاره قرارُ الملك سلمان بن عبد العزيز، بالسماح للمرأة بقيادة السيارة داخل المملكة، بعد سنوات من الرفض من قبل القيادات السعودية المتعاقبة.

القرار الذي صدر مساء الإثنين، 26 سبتمبر/أيلول 2017، طالب وزارة الداخلية بتطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية على الذكور والإناث على حد سواء، ما يعني قبول منح السيدات رخصة للقيادة.

وبالعودة إلى اللائحة التنفيذية، وكذلك تصريحات الأمير خالد بن سلمان سفير المملكة لدى الولايات المتحدة حول القرار، كانت هذه أبرز شروط قبول استخراج رخصة قيادة للسيدات.

1. لن تحتاج المرأة إلى إذن ولي الأمر لاستخراج الرخصة، كما لن يشترط وجود ولي معها أثناء قيادتها للسيارة.

2. يجب أن يكون عمر المتقدمة للحصول على الرخصة لا يقل عن 18 عاماً وفقاً للتاريخ الهجري، فيما يخص المركبات الخاصة، وألا يقل عن 20 عاماً لرخصة القيادة العامة.

3. سيُسمح للمرأة بالقيادة في أي مدينة داخل السعودية، بما في ذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة.

4. يُشترط للحصول على الرخصة أن تكون السيدة حاملة لبطاقة الهوية السعودية، أو أن تكون لديها إقامة مستقلة نظامية داخل المملكة لغير السعوديات.

5. يمكن لمواطنات دول مجلس التعاون الخليجي الحصول على رخصة قيادة بالمملكة، شرط إقامتها داخل السعودية أو العمل بها، أو أن يكون لديها حساب مسجل في مركز المعلومات الوطني.

6. أي امرأة تحمل رخصة قيادة من أي دولة بمجلس التعاون الخليجي سيُسمح لها بالقيادة في المملكة.

7. يشترط على المتقدمة لطلب رخصة القيادة، أن يكون مستوى نظرها بتقويم أو بدون تقويم هو 6/6، ويقصد بالتقويم النظارات الطبية أو العدسات اللاصقة الخاصة بتحسين الرؤية.

ونشر موقع عاجل السعودي أن ارتداء العدسات اللاصقة يعد عائقاً يمنع حصولها على الرخصة استناداً إلى البند الرابع من اللائحة، ولكن بالرجوع إلى اللائحة وكذلك القرار الملكي الجديد وجد أنهما ذكرا العدسات اللاصقة الطبية، ولم ترد الإشارة إلى العدسات الملونة.