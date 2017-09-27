لم يستطعن الانتظار.. 3 سعوديات هرعن إلى سياراتهن عقب الأمر الملكي بقيادة السيارة.. شاهد ماذا حدث لهن

فور صدور الأمر الملكي الخاص بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، مساء أمس 26 سبتمبر/أيلول 2017، تفاعل العديد من رواد الشبكات الاجتماعية حول القرار، إما بالموافقة أو المعارضة، غير أن عدداً من السعوديات قرَّرن القيام بنوع آخر من التفاعل، أو الاحتفال بالقرار التاريخي، عن طريق القيادة الفعلية بشوارع السعودية.

وانتشر عبر الشبكات الاجتماعية عدد من مقاطع الفيديو، التي توثِّق قيادة النساء مساء أمس في شوارع المدن السعودية.

وثَّق مواطن سعودي قيادة إحدى النساء لسيارتها مساء أمس، فور صدور الأمر الملكي، وبحسب ما ورد في مقطع الفيديو، فإن الفتاة تقود السيارة بعد نصف ساعة فقط من صدور القرار، وقبل استصدار رخصة القيادة التي تسمح لها بذلك.

مواطن يوثق قيام فتيات بقيادة المرأة للسيارة بعد نصف ساعة من قرارالسماح للمرأة بقيادة السيارة 😎 pic.twitter.com/E65Umr6C41 — أحمد ! (@Ahmadooovich) September 26, 2017

وفي مقطع آخر انتشر عبر تويتر، وثَّقت إحداهن بالتاريخ المدون على الهاتف، 26 سبتمبر/أيلول، قيادتها للسيارة فور علمها بالقرار.

مواطنة اخرى تقود سيارتها في السعودية بعد ساعة من اعلان السماح للنساء بقيادة السيارة . pic.twitter.com/62Ld7oNQAF — أحمد ! (@Ahmadooovich) September 26, 2017

أما في هذا الفيديو فيبدو في الخلفية صوت لشاب يذكرها أن القرار لم ينفذ بعد، وسيجري تطبيقه، في العاشر من شهر شوال 1439 هجرياً، وليس الآن، إلا أنها تصر على القيادة.