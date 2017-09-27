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بماذا علقت ريهانا على السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة.. إليك ما قاله المشاهير حول العالم

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RIHANNA SAUDI WOMAN
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بين ليلة وضحاها، فوجئ السعوديون، بل العرب جميعاً، بقرار السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارات، بعد جدال استمر سنوات.

وأعلن الملك سلمان بن عبد العزيز، ليلة الثلاثاء 26 سبتمبر/أيلول، إنهاء ما ميز السعودية عن بلدان العالم كافة، بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، الأمر الذي لطالما انتظرته السعوديات.

ومن المتوقع أن تمتلئ شوارع المملكة بسيارات تجلس المرأة خلف مقود القيادة، بعد 10 شهور من الآن.

وبمناسبة الحدث التاريخي، تفاعل العديد من المشاهير والساسة حول العالم، سواء من السعوديين أو العرب أو الأجانب، وإليكم بعض تغريداتهم على تويتر:


إيفانكا ترامب: هذا يوم تاريخي للمرأة في السعودية، إذ تم رفع القيود على قيادة النساء

كريس جينر، أم كيم كارداشيان: مبروك لجميع النساء في السعودية، سيتم رفع الحظر على القيادة العام المقبل، وجميع النساء سيكون لهن الحق في القيادة #تقدم

love to see progression. women will now be able to drive in Saudi Arabia 💅🏾🎀❣️🚗

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ريهانا: أحببت رؤية التقدم.. النساء الآن سيُكنَّ قادرات على قيادة السيارات في السعودية

مذيعة CNN الشهيرة كريستين أمانبور: أخيراً.. أخبار مثيرة للنساء السعوديات.. لقد غطيت أول مظاهرة مطالبة بقيادتهن السيارات في عام 1990

بوريس جونسون، وزير خارجية بريطانيا: مرحباً بالقرار السعودي الذي سمح بقيادة المرأة.. خطوة كبيرة للأمام في مجال حقوق المرأة.. أتطلع مستقبلاً لمزيد من الإصلاحات الاجتماعية

إليسا: أخبار عظيمة لكل النساء في السعودية.. إنجاز سيساعد مجتمعهم.. اسعدنَ أيتها السيدات
 

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