بماذا علقت ريهانا على السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة.. إليك ما قاله المشاهير حول العالم

بين ليلة وضحاها، فوجئ السعوديون، بل العرب جميعاً، بقرار السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارات، بعد جدال استمر سنوات.

وأعلن الملك سلمان بن عبد العزيز، ليلة الثلاثاء 26 سبتمبر/أيلول، إنهاء ما ميز السعودية عن بلدان العالم كافة، بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، الأمر الذي لطالما انتظرته السعوديات.

ومن المتوقع أن تمتلئ شوارع المملكة بسيارات تجلس المرأة خلف مقود القيادة، بعد 10 شهور من الآن.

وبمناسبة الحدث التاريخي، تفاعل العديد من المشاهير والساسة حول العالم، سواء من السعوديين أو العرب أو الأجانب، وإليكم بعض تغريداتهم على تويتر:

1:2 Today was a historic day for women in Saudi Arabia as a decree was announced to lift the ban on women drivers. #SaudiArabia — Ivanka Trump (@IvankaTrump) September 27, 2017

Congratulations to all women in Saudi Arabia! The ban on driving will be lifted next year & all women will have the right to drive #Progress pic.twitter.com/Zsc7gbMR8n — Kris Jenner (@KrisJenner) September 27, 2017

love to see progression. women will now be able to drive in Saudi Arabia 💅🏾🎀❣️🚗 A post shared by badgalriri (@badgalriri) on Sep 26, 2017 at 1:41pm PDT

Exciting news for Saudi women... a long, long time coming. I covered their first driving protest back in 1990! https://t.co/Vg1T2rvbvJ — Christiane Amanpour (@camanpour) September 26, 2017

Welcome Saudi decision to allow women to drive. Big step forward for women's rights. Look forward to more social reform in the future — Boris Johnson (@BorisJohnson) September 27, 2017

Great news for all the women in Saudi Arabia. An achievement that will help their society. Drive to happiness ladies #MakeAChange — Elissa (@elissakh) September 26, 2017

إيفانكا ترامب: هذا يوم تاريخي للمرأة في السعودية، إذ تم رفع القيود على قيادة النساءكريس جينر، أم كيم كارداشيان: مبروك لجميع النساء في السعودية، سيتم رفع الحظر على القيادة العام المقبل، وجميع النساء سيكون لهن الحق في القيادة #تقدمريهانا: أحببت رؤية التقدم.. النساء الآن سيُكنَّ قادرات على قيادة السيارات في السعوديةمذيعة CNN الشهيرة كريستين أمانبور: أخيراً.. أخبار مثيرة للنساء السعوديات.. لقد غطيت أول مظاهرة مطالبة بقيادتهن السيارات في عام 1990بوريس جونسون، وزير خارجية بريطانيا: مرحباً بالقرار السعودي الذي سمح بقيادة المرأة.. خطوة كبيرة للأمام في مجال حقوق المرأة.. أتطلع مستقبلاً لمزيد من الإصلاحات الاجتماعيةإليسا: أخبار عظيمة لكل النساء في السعودية.. إنجاز سيساعد مجتمعهم.. اسعدنَ أيتها السيدات