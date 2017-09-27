كريم السعودية: جاهزون لتسجيل السيدات كـ"كباتن" اعتباراً من اليوم!

أكد الشريك المؤسس لشركة "كريم"، الدكتور عبدالله إلياس، اليوم الأربعاء 27 سبتمبر/أيلول، أن الشركة جاهزة فوراً لتسجيل النساء للعمل كـ"كباتن" في المنصة، بعد النجاح الكبير للتجربة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر.

ونوه إلياس إلى أن انضمام النساء لفريق "كريم" من الكباتن، سيعزز من تجربة العميلات في الخدمة الأكثر أماناً وسلامة على الإطلاق.

وشكر الدكتور عبدالله إلياس، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بعدما أصدر قراراً، أمس، بالسماح للسيدات بقيادة السيارة.

كما قدَّم الشريك المؤسس لشركة "كريم"، تهانيه للسيدات السعوديات، ولجميع الشعب السعودي، على هذا القرار التاريخي.

وقد تمّ إطلاق شركة كريم في عام 2012، وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، شهدت الشركة نمواً تخطَّى 30% شهرياً، وهي متواجدة حالياً في أكثر من 50 مدينة في المملكة العربية السعودية.

ومنذ إطلاقها، قدّمت شركة "كريم" الملايين من المشاوير الناجحة مع مئات الآلاف من الكباتن.