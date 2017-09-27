IKEA تبتكر تطبيقاً لتجربة قطع الأثاث الأنسب لبيتك.. تجول في منزلك وقارن قبل الشراء

قدَّمت إيكيا- IKEA، الشركة المتخصصة في صناعة الأثاث، تطبيقاً جديداً يستخدم تقنية الواقع المُعزَّز، لتمكينك من وضع قطع الأثاث التي تطرحها الشركة داخل منزلك بطريقة افتراضية.



ويتيح التطبيق، الذي يحمل اسم Places، لك بفاعليةٍ تجريب بعضٍ من أكثر منتجات الشركة رواجاً في منزلك، من خلال عدسة كاميرا هاتف الآيفون أو الآيباد خاصتك.



وباستخدام الكاميرا، يمكن للتطبيق عمل رسمٍ تفصيلي للغرفة بذكاءٍ، ومن ثَمَّ تحديد حجم الأثاث ليتناسب مع الغرفة بدقة تصل إلى 98%.



ويعمل التطبيق أيضاً بدقةٍ مذهلة للغاية، للحد الذي سيسمح لك بالوصول إلى قطعة الأثاث، والنظر إلى تركيب النسيج، بل وحتى رؤية كيفية انعكاس الضوء الطبيعي في غرفتك، في أثناء وجود قطع الأثاث الجديدة.



ويمكنك بعدها التجول حول قطع الأثاث، ونقلها إلى أجزاءٍ مختلفة من الغرفة، أو حتى تغيير لونها.









وبمجرد عثورك على القطعة المناسبة لك، سينقلك التطبيق إلى متجر إيكيا، حيث يمكنك طلب شرائها، الأمر الذي يوفر عليك عناء الذهاب إلى أحد متاجر إيكيا الحقيقية.



العيب الوحيد حتى الآن، أن التطبيق متاح فقط في الولايات المتحدة الأميركية حالياً، وسيتم إطلاقه في المملكة المتحدة، في 3 أكتوبر/تشرين الأول القادم، لكنه يتيح الوصول إلى، واستخدام أكثر من 2000 قطعة من منتجات إيكيا الأكثر شعبية.



يستخدم التطبيق مجموعة من الأدوات الجديدة التي تطلق عليها آبل اسم ARKit، وهي مجموعة أدوات من شأنها السماح للمطوِّرين بتصميم تطبيقات الواقع المُعزَّز.



وقدَّمت شركة آبل مثالاً رائعاً للإطار الجديد ARKit في أثناء الفعالية الخاصة، التي كشفت فيها الشركة النقاب عن هاتف iPhone X وآيفون 8، وذلك من خلال عرض لعبة تحمل اسم The Machines، وهي لعبة جديدة تعمل بتقنية الواقع المُعزَّز، التي تطرح ساحة أو إطار لعبها الافتراضي، بشكلٍ فعال، على أي سطحٍ في العالم الحقيقي.