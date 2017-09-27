الشعب_يرفض_قيادة_المرأة.. سعوديون غاضبون من قرار الملك بالسماح للسعوديات بقيادة السيارة ويستشهدون بكلام ابنه

لم تكن ليلة الثلاثاء، 26 أيلول/سبتمبر، عادية على السعوديين، فقد جاءهم الملك سلمان بن عبد العزيز أخيراً بخبر السماح للمرأة بقيادة السيارة، الأمر الذي لطالما انتظرته السعوديات، والذي من المتوقع أن تمتلئ شوارع المملكة بسياراتهن بعد 10 شهور من اليوم.

وكعادتها السعودية تنشر الأخبار ذات العيار الثقيل في الساعات الأخيرة من اليوم، حيث يرجح البعض ذلك تفادياً من أصحاب القرار لأي ردِّ فعل قد لا يتوافق مع قراراتها، لذلك اقتصر الجدال حول القرار على تويتر، الذي تصدّر فيه وسم #الشعب_يرفض_قياده_المرأة الترند الأول في السعودية الساعات الأولى من صباح الأربعاء، 27 سبتمبر/أيلول، وصبَّ فيه عدد كبير من السعوديين جام غضبهم منتقدين القرار.

واللافت في التغريدات التي انتشرت تحت هذا الوسم أن الغضب لم يقتصر على سعوديين، بل سعوديات أيضاً، وخاصة أن القرار جاء بعد يومين من احتفالات اليوم الوطني، التي شهدت اختلاطاً ورقصاً في شوارع العاصمة الرياض، الأمر الذي انتقده كثيرون، معتبرين أنَّ قيادة المرأة للسيارة ستزيد من الأمور تعقيداً، ولن تكون هناك ضوابط للاختلاط بعد اليوم.

اقسم بالله ان شي غريب غريب قبل امس رقص واختلاط واليوم قرار قيادة المرأة الله يحفظنا بحفظه مع ساعة الفجر #الشعب_يرفض_قياده_المراه — D7d724😈 (@d7d7ii7799) September 27, 2017

#الشعب_يرفض_قياده_المراه انا من نساء البلد وارفض هالقرار الي أضراره تظهر على المدى البعيد على أسرتي الحمد لله امورنا تمام نحتاج أمور أهم... — Noneta (@Noneta82276692) September 27, 2017

مجتهد المغرد السعودي الشهير بدوره سارع لنشر تصريح قديم لولي العهد محمد بن سلمان، ربط فيه قضية السماح للمرأة بقيادة السيارة بمدى تقبل المجتمع لذلك الأمر، الذي لم يكن واضحاً بتغريدات السعوديين الغاضبة.

#نايف_بن_عبدالعزيز

سألو نايف بن عبدالعزيز هل المرأة تقود السيارة

فأجاب:تقود السيارة اذا لم يكن هناك رجال.#الشعب_يرفض_قيادة_المراه pic.twitter.com/cUwHcHHsv6 — Ali (@alshehri_ali200) September 27, 2017

وأصدر الملك أمراً بتشكيل "لجنة على مستوى عالٍ من الوزارات"، ستقوم برفع توصياتها خلال 30 يوماً، ثم تطبيق القرار، مشيراً إلى ضرورة مراعاة تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة لقيادة المرأة للسيارة والتقيد بها.



وفي الوقت الذي لم يتم توضيح ما هي تلك الضوابط الشرعية التي أشار إليها العاهل السعودي في تصريحه، قال سعوديون إنّ المملكة لن تكون قادرة على وضع قوانين تضبط دخول المرأة عالم القيادة، أحدهم قال لـ"هاف بوست عربي" طلب عدم ذكر اسمه أن ذلك يعني "زيادة نسبة التحرش في المملكة، إضافة إلى أنها ستزيد الأعباء المادية على الأسر السعودية بسبب مطالبات الفتيات بالحصول على سيارات خاصة".



وقد ربط الشاب تلك الخلافات، بما صرَّحه السفير السعودي لدى الولايات المتحدة الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، أن المرأة لن تحتاج إلى إذن وليها لاستخراج رخصة قيادة، كما لن تحتاج إلى وجود ولي معها في السيارة أثناء القيادة، معتبراً أن "ذلك سيفتح باب خلاف واسع في داخل العائلات السعودية".



اذا انت مو قادر تمنع المخدرات ولا الفساد ولا تمنع المفحطين ولا الواسطات كيف بتسوي نظام يضمن محارم المسلمين ؟؟!!!#الشعب_يرفض_قياده_المراه — UltrasPep (@A456_9) September 26, 2017

#الشعب_يرفض_قياده_المراه



احفظوا هذا التاريخ لانني ساذكركم به

1439/1/6 الموافق 26/9/2017 يوم الثلاثاء

والقادم اسوء وسترون بـ👀 — jass1m11🔝💙❤91:47 (@jass1m111) September 27, 2017

#الشعب_يرفض_قياده_المراه ليلة حزينه ياوطني💔💔🇸🇦والله اني اخاف من زوال النعم التي انعمها الله علينا نعمة الأسلام الأمن الأمان يارب أصلح الحال — Rsh aljuhani👑 (@mear1991) September 27, 2017

ولكن في الوقت الذي انتقد القرار الكثيرون، اعتبرته سعوديات وناشطات انتصاراً لهن، وخاصة أنهن على مدى أكثر من 25 عاماً قمن بحملات من أجل السماح للمرأة بالقيادة، وشمل ذلك تحدي الحظر بالقيادة في الشوارع، وقدّمن التماسات للملك، ونشرن تسجيلات مصورة لأنفسهن على وسائل التواصل الاجتماعي وهن يقدن سيارات. وتعرضن بسبب تلك الاحتجاجات للاحتجاز، وواجهن مضايقات.

#الشعب_يرفض_قيادة_المراة

انا امرأة وارفض قيادة المرأة للسيارة الي اين ستاخذون البلد؟

هذه بداية الفتن وفساد الشباب

القيادة بداية الحرية — الملكية حنان الحربي (@hnany2000) September 26, 2017

وقد قدّم المسؤولون في السعودية ورجال الدين على مدار عقود من الزمن العديد من التبريرات لقرار منع المرأة لقيادة السيارة في البلد التي يحكم فيها، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، الأمر الذي اعتمد عليه المنتقدون للقرار، حيث نشروا تغريدات قديمة وفتاوى تبرر عدم السماح للمرأة بقيادة السيارة.