إيفانكا تغرد للمرأة السعودية بعد السماح لها بقيادة السيارة.. فماذا قالت؟

وجَّهت إيفانكا ابنة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، المرأة السعودية بقرار السماح لها بقيادة السيارات.

وقالت ابنة الرئيس الأميركي على حسابها على تويتر، مساء الثلاثاء 26 سبتمبر/أيلول 2017، "اليوم كان يوماً تاريخياً للنساء في السعودية، بعد صدور مرسوم يرفع الحظر على قيادة المرأة".

1:2 Today was a historic day for women in Saudi Arabia as a decree was announced to lift the ban on women drivers. #SaudiArabia

