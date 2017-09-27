إيفانكا تغرد للمرأة السعودية بعد السماح لها بقيادة السيارة.. فماذا قالت؟

وجَّهت إيفانكا ابنة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، المرأة السعودية بقرار السماح لها بقيادة السيارات.

وقالت ابنة الرئيس الأميركي على حسابها على تويتر، مساء الثلاثاء 26 سبتمبر/أيلول 2017، "اليوم كان يوماً تاريخياً للنساء في السعودية، بعد صدور مرسوم يرفع الحظر على قيادة المرأة".

1:2 Today was a historic day for women in Saudi Arabia as a decree was announced to lift the ban on women drivers. #SaudiArabia — Ivanka Trump (@IvankaTrump) ٢٧ سبتمبر، ٢٠١٧

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء الثلاثاء 26 سبتمبر/أيلول 2017، أمراً ملكياً سمح بموجبه للنساء بقيادة السيارات، اعتباراً من يونيو/حزيران، في قرار تاريخي سيزيل عن المملكة لقب الدولة الوحيدة في العالم التي تحظر على المرأة قيادة السيارة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، مساء الثلاثاء، إن الملك سلمان أمر بـ"تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية -بما فيها إصدار رخص القيادة- على الذكور والإناث على حد سواء".

وفي تغريدة ثانية، وصفت ابنة الرئيس الأميركي التي رافقته في زيارة تاريخية إلى المملكة، في مايو/أيار الماضي، قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة بأنه خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح.

1:2 This important step in the right direction! #SaudiArabia — Ivanka Trump (@IvankaTrump) ٢٧ سبتمبر، ٢٠١٧

ورحَّب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقرار، معتبراً إياه "خطوة إيجابية".

وقال البيت الأبيض في بيان، إن "الرئيس دونالد ترامب يثني على قرار المملكة العربية السعودية، بتأكيد حق المرأة في القيادة بالمملكة".

وأضاف "هذه خطوة إيجابية نحو تعزيز حقوق النساء، والفرص المتاحة أمامهن في المملكة العربية السعودية".

وتابع "سنواصل دعم المملكة العربية السعودية في جهودها الرامية إلى تعزيز المجتمع السعودي والاقتصاد، من خلال إصلاحات مماثلة، وتنفيذ رؤية السعودية 2030".