الحسناء فيرغارا ممثلة التلفزيون الأعلى دخلاً.. وبطلة The Big Bang Theory ثانيةً

تربّعت الممثلة الأميركية صوفيا فيرغارا البالغة من العمر 45 عاماً على عرش ممثلة التلفزيون الأعلى أجراً لعام 2017 بحسب مجلة Forbes الأميركية، وبهذا تكون هذه السنة هي السادسة على التوالي لها بحصولها على أعلى أجر مقارنة بزميلاتها.

فمنذ يونيو/تموز 2016، حصلت فيرغارا على 41.5 مليون دولار - قبل الضرائب والرسوم -. ووفقاً لـ Forbes، فإن المسلسل الأميركي الكوميدي Modern family والذي اشتهرت به فيرغارا بتمثيلها لشخصية غلوريا بريدجيت، لا يمثل سوى ربع دخلها.

أما أرباحها الأخرى التي تتقاضاها فهي عن طريق الدعايات والصفقات والحملات الدعائية مثل Head & Shoulders، وPepsi، وCoverGirl.









وتركز فيرغارا الآن على منح التراخيص، بدلاً من الإعلانات التجارية لدعم شركة معينة، حيث تعتبر أن في صفقات الترخيص حرية أكبر بحيث يمكنها التحكم في المنتج والتمتع بحصة من مبيعاته. وتعمل الآن مع Avon في ثلاثة عطور، وفي مجموعة من الأثاث فيRooms to go، وآلة لصنع القهوة ساعدت في تصميمها مع SharkNinja.

Shooting today for @ninjacoffeebar ☕️☕️ A post shared by Sofia Vergara (@sofiavergara) on Jun 27, 2017 at 12:59pm PDT

وقال لويس بالاغور لـ Forbes، مدير فيرغارا وشريكها لأكثر من 20 عاماً، ”اهتمامنا الآن على متابعي مسلسل Modern Family وكيفية وصول صوفيا لهم خارج المسلسل أيضاً“.

وقد ساعدت استراتيجية مدير أعمال فيرغارا بتفوقها على زميلاتها بالأرباح. حيث تتقاضى مع الأرباح في الحلقة الواحدة ما يقارب المليون دولار.

وفيما يخص زميلاتها الأقل أجراً منها، حققت كيلي كوكو (31 عاماً) - الثاني أعلى أجراً - نجمة مسلسل The Big Bang Theory على ضعف ما تتقاضاه فيرغارا من Modern Family، ولكن الأخرى ليس لديها ما يقرب من عدد لتراخيص أو الإعلانات التجارية لصوفيا.









أما نجمة مسلسلي The Mindy Project و Grey’s Anatomy ميندي كالينغ البالغة من العمر 38 عاماً، فحازت على ثالث أعلى أجر بمبلغ 13 مليون دولار، تليها نجمة Law and Order: Special Victims Unit ماريسكا هارغيتاي (53 عاماً) بمبلغ 12.5 مليون دولار.

جولي باون (47 عاماً) أو المعروفة بـ “كلير دانفي“ زميلة فيرغارا في Modern Family حققت المركز السادس بـ 12 مليون دولار، تليها كيري واشنطن (40 عاماً) 11 مليون دولار، وبريانكا شوبرا الهندية (35 عاماً) بـ 10 ملايين دولار.

وحلّت نجمة مسلسل House of Cards روبن رايت (51 عاماً) في المركز التاسع بـ 9 ملايين دولار، وأخيراً نجمة NCIS بولي بيريت (48 عاماً) بـ 8.5 مليون دولار.

يذكر أن الممثلات العشر الأعلى أجوراً يحصلن على مبلغ 156.5 مليون دولار لعام 2017.