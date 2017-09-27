عندما تتعاون Google و Levi's.. قميص ذكي يمكنه الرد على المكالمات.. شاهد إمكانياته

أعلنت شركة "Levi’s" لصناعة الجينز، عن معطفها الذكي الجديد، والذي تم إنتاجه بالتعاون مع شركة جوجل.

المعطف الذي استمرت عملية تصميمه لمدة سنتين، بداية من مايو/أيار 2015، يتصل بهاتفك الذكي وبإمكانه إرسال المعلومات إليه دون أي أسلاك، بحسب صحيفة The Guardian البريطانية.

يتميز المعطف بأكمام ذكية يمكنها إرسال المعلومات للهاتف من خلال ضربة خفيفة عليه، وهنا يلعب نسيج المعطف دور الوسيط في إرسال البيانات إلى الهاتف.

وبدلاً من إيصال السماعات بالهاتف، يمكن توصيلها بأزرار الأكمام، والتي تحمل أدوات تحكم أخرى بالهاتف، مثل التحكم بتطبيقات الخرائط والرد على المكالمات.

ويبلغ سعر المعطف الذي يأتي برفقة ساعة ذكية، حوالي 350 دولاراً.