Stranger Things و30 Rock استمتع بمشاهدة أحدث عروض نتفليكس في بداية الشتاء

تتيح شبكة نتفليكس للبث عبر الإنترنت عدداً من المسلسلات والأفلام المميزة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2017، إضافة إلى البرامج الوثائقية وأفلام الرسوم المتحركة، والتي يعرض البعض منها لأول مرة، فيما تتجدد مسلسلات لمواسم جديدة، تتم إتاحة كافة حلقاتها كاملة للمشتركين في الخدمة.



يستعرض التقرير جدول شهر أكتوبر/تشرين الأول على شبكة نتفليكس.

Stranger Things









يعد الموسم الثاني من مسلسل Stranger Things من أكثر الأعمال انتظاراً من الجمهور هذا الشهر، بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول من المسلسل، فهو واحد من أهم إنتاجات شبكة نتفليكس الأخيرة، وقد حاز على نسب مشاهدة عالية.



سيبدأ عرض الموسم الثاني من المسلسل في 27 من أكتوبر القادم، وسيحتوي على تسع حلقات وليس ثماني كالموسم السابق.



وقد أعلن القائمون على المسلسل أن الموسم الثاني سيكون أكثر رعباً وقتامة عن الموسم السابق، فقد صرح فين ولفهارد أحد أبطال المسلسل والذي يجسد شخصية "مايك" بأن الجمهور سيعجب بالموسم الثاني أكثر من الأول، وهو ما قد أعلنه من قبل منتجا المسلسل الأخوان دافر، مشيرين أنه سيكون أكثر غرابة.



تدور أحداث المسلسل في مدينة صغيرة حيث يعرف الجميع بعضهم، وتبدأ سلسلة غامضة من حوادث اختفاء الأطفال، فتبث القهر والدموع داخل مجتمع المدينة الطيب السلمي، وفي ظل هذا يتلاقى ظلام الوكالات الحكومية الفاسدة مع قوى خارقة حاقدة ليعما المدينة، بينما يحاول عدد قليل من السكان المحليين إدراك أن هناك أكثر مما تراه عيونهم يتسبب في كل هذه الأحداث الغامضة.



يذكر أن المسلسل قد فاز بالجائزة الكبرى فى حفل توزيع جوائز SAG لعام 2017 .

The Death and Life of Marsha P. Johnson









يقدم المخرج ديفيد فرانس في الفيلم الوثائقي The Death and Life of Marsha P. Johnson قصة حياة مارشا جونسون، من خلال البحث في أسباب جريمة القتل التي تعرضت لها، بعد دفاعها عن مجتمع المتحولين جنسياً والمثليين، والمعروف بـ LGBT.



وقد لعبت مارشا وزميلتها الشهيرة سيلفيا ريفيرا دوراً محورياً في أعمال "شغب ستونوول" عام 1969، كما قامتا بتأسيس STAR في عام 1970 كأول منظمة في العالم تعنى بحقوق المتحولين جنسياً، وعلى الرغم من التحديات العديدة التي واجهتاها على مر السنين من تحرش وتشرد وإدمان على الكحول، فقد أطلقت كل من مارشا وسيلفيا الشرارة لحركة حقوق مدنية قوية ودائمة للدفاع عن الأفراد غير المنسجمين جنسياً.



سيتاح الفيلم على نتفليكس في السادس من أكتوبر، وهو من الإنتاجات الأصلية للشبكة.

Chris Brown: Welcome To My Life









فيلم وثائقي اخر منتظر تعرضه نتفليكس في السابع من أكتوبر وهو Chris Brown: Welcome To My Life، الذي يتناول حياة المغني الأميركي الشهير كريس براون، من خلال استعراض أهم محطات حياته الفنية ونجاحاته.





Mindhunter









يعتبر واحداً من أكثر الأعمال المنتظرة هذا العام كونه يحمل اسم مخرج عالمي فهو من ابتكار ديفيد فينشر.



المسلسل مبني على كتاب يحمل اسم MindHunter: Inside the FBI’s Elite Serial Crime Unit، وهو كتاب يركز في محتواه على ملاحقات حقيقية قام بها ضابط المباحث الفدرالية جون دوغلاس لأحد أشد القتلة المتسلسلين والمغتصبين.

المسلسل سيتناول قصة عميلين فدراليين في عام 1979 يستجوبان قاتلاً متسلسلاً من أجل أن يساعدهما في حل الجرائم الحالية، وسيلعب دور العميلين الأسترالية آنا تروف نجمة مسلسل Fringe والنجم هولت ماكلاني، ويشاركهما الممثل جوناثون جروف الذي سيلعب دور عميل فدرالي آخر.



يذكر أن النجمة تشارليز ثيرون تعمل في المسلسل كمنتج منفذ للعمل بجانب فينشر الذي شارك بإخراج الحلقتين الافتتاحية للمسلسل والحلقة الأخيرة أيضاً.

من المقرر طرح 10 حلقات كاملة في 13 أكتوبر/ تشرين الأول القادم.



30 Rock









في الأول من أكتوبر/تشرين الأول ستتيح نتفليكس كافة مواسم المسلسل الكوميدي الشهير 30 Rock، الذي ابتكرته الممثلة تينا فاي لصالح شبكة NBC، وهو مستوحى من تجربتها الشخصية أثناء عملها ككاتبة في المسلسل الكوميدي Saturday Night Live، حيث تدور أحداثه حول ما يجري وراء كواليس مسلسل كوميدي خيالي، تقوم بعرضه شبكة NBC، والتي استوحى اسم المسلسل من عنوان أستوديوهاتها في مدينة نيويورك.



حقق المسلسل نجاحاً كبيراً على المستويين الجماهيري والنقدي، ونال العديد من الجوائز أبرزها جائزة "إيمي" كأفضل مسلسل كوميدي لأعوام 2007 و2008 و2009 على التوالي.





Suburra









في 16 أكتوبر/تشرين الأول ستتاح حلقات المسلسل الإيطالي Suburra، والذي يدور في فلك السياسة والعصابات والفساد في العاصمة الايطالية روما، حيث يقدم قصة مترابطة ومعقدة تسلط الضوء على ارتباط السياسة والفساد والفاتيكان بالجريمة والمافيا وعمليات غسيل الأموال، بالإضافة إلى الدعارة وتجارة المخدرات.

المسلسل يتم انتاجه بالتعاون مع شركة Cattleya التي قدمت العديد من المسلسلات الايطالية العالمية مثل Gomorrah وRomanzo Criminale، وهو أول من مسلسل إيطالي أصلي من إنتاج نتفليكس.