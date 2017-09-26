أميركا ترحب بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارات

رحبت الولايات المتحدة الثلاثاء 26 سبتمبر/أيلول 2017، بمرسوم أصدره العاهل السعودي الملك سلمان يسمح للمرأة السعودية بقيادة السيارات.



وقالت هيذر نويرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية للصحفيين "نرحب بذلك بالتأكيد.. هذه خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح لذلك البلد".



جاء ذلك بعد أن ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الملك أصدر أمراً سامياً بتشكيل "لجنة على مستوى عال من الوزارات" ستقوم برفع توصياتها خلال 30 يوماً على أن يطبق القرار بحلول يونيو/حزيران 2018.

