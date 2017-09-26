سرعة قياسية في تأليف النكت بعد قرار السماح للمرأة بالقيادة.. هكذا تندَّر السعوديون في الليلة التاريخية

كان السعوديون أول من تفاجأ بإصدار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الثلاثاء 26 سبتمبر/أيلول 2017، أمراً يقضي بالسماح للمرأة باستصدار رخصة قيادة سيارة، فسارعوا لنشر النكت على الشبكات الاجتماعية.
#الملك_ينتصر_لقيادة_المرأة
شكلي اول ما سمعت بالسماح للمرأه بالقيادة pic.twitter.com/WJqm1u1ZSm
— Elias (@The_king_x1) ٢٦ سبتمبر، ٢٠١٧
#الملك_ينتصر_لقياده_المراه وضع الحريم بعد الخبر.....😂😂💔 pic.twitter.com/3bhmasLJbm
— عبدالملك مطر (@__Abdalmalik) ٢٦ سبتمبر، ٢٠١٧
حساب باسم معاذ بن خالد صور فيديو يعلم النساء فيه طريقة القيادة:
طريقة قيادة السيارة #للنساء
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
#الملك_ينتصر_لقياده_المراه pic.twitter.com/JzOiy9pjjs
— مُعَاذ بن خَالِد (@mo3ath6636) ٢٦ سبتمبر، ٢٠١٧
الحساب تحت اسم "غزاي" علق على الحفلات التي كانت مختلطة خلال الاحتفال باليوم الوطني يومي 23 و24 سبتمبر/أيلول 2017، وقال "شوي شوي على الشعب لا يجيه انهيار تحرر":
#الملك_ينتصر_لقياده_المراه
فجأه احتفال كبلز بالشوارع
ورقص وفله ي حسام
والحين قياده ،،
اشوي اشوي ع الشعب لايجيه انهيار تحرر😂
— غـزاي (@alkoout_) ٢٦ سبتمبر، ٢٠١٧
حساب باسم فاتن، عبر عن التخوف من عدم احترام قوانين السير، قائلة "يا خوفي أن لا يسلم حائط":
#الملك_ينتصر_لقياده_المراه
ياخوفي مافي جدار ماسلم عليه 😫😫
عندي فوبيا من الحين😂 pic.twitter.com/W8rS2DUl0a
— فااااتن🇸🇦💗 (@fateen082) ٢٦ سبتمبر، ٢٠١٧
#الملك_ينتصر_لقياده_المراه اخيرررررررراً😂😂💔. pic.twitter.com/tEuZGO0YnT
— ௸⁹. (@Ghada_ii3) ٢٦ سبتمبر، ٢٠١٧
نشر فهد المطيري فيديو لفنانة ترقص على المسرح، وقال "هذا حال السعوديات اليوم":
#الملك_ينتصر_لقياده_المراه الف الف الف مبرووووووك بعد القرار بس شكل الوضع كذا الليله 😂😂😂💃💃💃 pic.twitter.com/WgTdqpFzpv
— فـهد المطـيري🎶 (@bs95499) ٢٦ سبتمبر، ٢٠١٧
وكتب حساب باسم زياد بن شهد الشهري، ممازحاً النساء اللاتي يصرن على تغيير الإطلالة في كل مناسبة:
الحين سؤال
هل في كل عزيمة لازم سيارة جديدة ؟
يعني زي اللبس وكذا 😁.#الملك_ينتصر_لقياده_المراه
— زياد بن سعد الشهري. (@zio36) ٢٦ سبتمبر، ٢٠١٧
حساب باسم ياسر الجهني عبر عن توقعاته بطريقة السيدات في قيادة السيارة:
#الملك_ينتصر_لقياده_المراه
-الو منيره وينك
-جايتكم مسافة الطريق بس pic.twitter.com/Z61XRdEy0B
— ياسر الجهني🇸🇦 (@Kk4cc) ٢٦ سبتمبر، ٢٠١٧
ويرى حساب باسم عابر نفس الشيء، إذ نصح كل من له اشتراك على شركتي أوبر وكريم أن يبطله ويشتري سيارة المساعدة على الطريق:
#الملك_ينتصر_لقياده_المراه
اللي مسجل في كريم او اوبر
يكنسله ويشتري سطحه
ههههههههههههههههههههههههههههه🤣🤣💦
— عابر..♉️ (@3ABIR_) ٢٦ سبتمبر، ٢٠١٧
وحساب باسم غزلان اعتبر أن الحوادث التي ستقع ستكون طريقة لإيجاد زوجة مناسبة:
سويت حوادث كثير مع بنات بس انتي اول حادث ارتاح له
#الملك_ينتصر_لقياده_المراه pic.twitter.com/aCu1t9hWvQ
— Gِhzlan (@GeeBint) ٢٦ سبتمبر، ٢٠١٧
#الملك_ينتصر_لقياده_المراه
الو بابا السياره اغمى عليها مدري شفيها !! 🤦♀️ pic.twitter.com/9gRtAnXDYE
— الشيخ جون (@500_007) ٢٦ سبتمبر، ٢٠١٧