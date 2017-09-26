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سرعة قياسية في تأليف النكت بعد قرار السماح للمرأة بالقيادة.. هكذا تندَّر السعوديون في الليلة التاريخية

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SAUDI WOMEN DRIVING
Faisal Nasser / Reuters

كان السعوديون أول من تفاجأ بإصدار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الثلاثاء 26 سبتمبر/أيلول 2017، أمراً يقضي بالسماح للمرأة باستصدار رخصة قيادة سيارة، فسارعوا لنشر النكت على الشبكات الاجتماعية.





حساب باسم معاذ بن خالد صور فيديو يعلم النساء فيه طريقة القيادة:



الحساب تحت اسم "غزاي" علق على الحفلات التي كانت مختلطة خلال الاحتفال باليوم الوطني يومي 23 و24 سبتمبر/أيلول 2017، وقال "شوي شوي على الشعب لا يجيه انهيار تحرر":



حساب باسم فاتن، عبر عن التخوف من عدم احترام قوانين السير، قائلة "يا خوفي أن لا يسلم حائط":





نشر فهد المطيري فيديو لفنانة ترقص على المسرح، وقال "هذا حال السعوديات اليوم":



وكتب حساب باسم زياد بن شهد الشهري، ممازحاً النساء اللاتي يصرن على تغيير الإطلالة في كل مناسبة:



حساب باسم ياسر الجهني عبر عن توقعاته بطريقة السيدات في قيادة السيارة:



ويرى حساب باسم عابر نفس الشيء، إذ نصح كل من له اشتراك على شركتي أوبر وكريم أن يبطله ويشتري سيارة المساعدة على الطريق:



وحساب باسم غزلان اعتبر أن الحوادث التي ستقع ستكون طريقة لإيجاد زوجة مناسبة:





 

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