هذا ما قاله القصبي والهذلول وأضوى الدخيل عن قرار السماح للمرأة بالقيادة.. هكذا تفاعل مشاهير السعودية

بعد قرار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، شهدت الشبكات الاجتماعية تفاعلاً كبيراً مع القرار الذي أنهى عقوداً من الجدل والنضال.

مشاهير السعوديين على تويتر تفاعلوا مع القرار عبر هاشتاغ #الملك_ينتصر_لقياده_المراه و #لسماح_للمراه_بالقياده، في حين اعترض البعض على هذا التطور عبر هاتشاغ #حريم_بيتي_لن_يقودوا.

فيما يلي نستعرض أبرز تعليقات مشاهير السعودية على القرار التاريخي:

الحمدلله. — لجين هذلول الهذلول (@LoujainHathloul) September 26, 2017

ذكروني كدة، كان إسمها مين دي التي #لن_تقود😁😄😁😄؟؟

كنت متأكدة إنه راح نسوق قبل قيام الساعة و قد… https://t.co/rNzuLxungx — هتون قاضي (@HatoonKadi) September 26, 2017

قرار تاريخي،نتذكر للملك فيصل دعمه لتعليم المرأة،وللملك عبدالله ادخالها مجلس الشورى فرأينا انجازاتها وسنتذكر للأبد #الملك_ينتصر_لقيادة_المرأة — أميرة الطويل (@AmeerahAltaweeL) September 26, 2017

الف مبروك كنتن السباقات🌼🌼 https://t.co/4VBMYUMo4P — Maysaa al amoudi (@maysaaX) September 26, 2017

#الملك_ينتصر_لقياده_المراه وش نوع سيارتك وانا اختس😃 — خديجة الوعل (@khadijahalwaal) September 26, 2017

والان تستطيع أن تقودها،،،، https://t.co/oyZZwcBsOD — Muna AbuSulayman منى (@abusulayman) September 26, 2017

#الملك_ينتصر_لقياده_المراه



الحمدلله الحمدلله الحمدلله

ابكي؟؟؟؟؟ ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ احسني بحلم ❤️ — أضوى الدخيل (@AdwaAlDakheel) September 26, 2017

بعض الذين يرفعون عقيرتهم ضد قرار #الملك_ينتصر_لقيادة_المراة اليوم كانوا بالأمس ينتقدون #السعودية لأنها تمنع قيادة المرأة! ولن ترضى عنك... — #تركي_الدخيل (@TurkiAldakhil) September 26, 2017

الحمد لله ملف وأغلق سنوات ونحن نثبت أحقية المرأة وحكم الشرع اليوم ينتصر الدين والعقل والمنطق #شكراً_الملك_سلمان .#الملك_ينتصر_لقيادة_المرأة — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) September 26, 2017

شكرًا خادم الحرمين الحرمين الشريفين..

و تمكين المرأة كل يوم يتأكد #الملك_ينتصر_لقيادة_المرأة — كوثر الأربش (@kowthermusa) September 26, 2017

وين جماعة #لن_تقودي؟ أبيهم بكلمة راس. — Fahad Albutairi (@Fahad) September 26, 2017

#الملك_ينتصر_لقيادة_المرأة



دمعت عيوني.. شكرا يا أبو فهد 🙏 — سارة دندراوي (@SarahD) September 26, 2017

تحمست امسك خط بسيارتي من الإمارات للسعوديه😍😍😍🇸🇦🇸🇦🇸🇦 https://t.co/8pNqtxpzjN — lojain.omran لجين🕊 (@Lojain_omran) September 26, 2017

#الملك_ينتصر_لقياده_المراه مبروك الف مبروك للسيدات بالسعوديه الحمد لله وكل شي بوقته حلو الله يخلي حكومتنا وان شاء الله الجاي افضل #وعد pic.twitter.com/yynvkIXABs — Waed وعد (@waedline) September 26, 2017

هذه سيارة الوالدة اقولكم من الحين

💪🏻💪🏻



#الملك_ينتصر_لقيادة_المرأة pic.twitter.com/7wpEDHDDAZ — إبراهيم الخيرالله (@FatKhairo) September 26, 2017

#الملك_ينتصر_لقيادة_المرأة

الله يعينكم عاد يالحريم بعد هالقرار تزهبوا

نبي نطقطق عليكم على هالموضوع سنه كامله



عزيزتي

تعديل نقابك سبب أنقلابك — ناصر القصبي (@algassabinasser) September 26, 2017

وتستمر بلادنا في التطور والتحديث ، لن نستطيع ان نتوقف ، يجب ان نكون جزء مما يحدث في العالم ، الخصوصية ارهقتنا 🇸🇦💚#الملك_ينتصر_لقياده_المراه pic.twitter.com/nVHVGouJIs — وليد_الفراج# (@waleedalfarraj) September 26, 2017

#الملك_ينتصر_لقياده_المراه. انا في حلم ولا في علم 😍 مبروووك ي بناات و اخيرا حجيب مقاضي و اودي صحباتي بيتهم و اجيب اكل😂 — دارين البايض (@darin00013) September 26, 2017