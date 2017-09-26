إصدار: ar

هذا ما قاله القصبي والهذلول وأضوى الدخيل عن قرار السماح للمرأة بالقيادة.. هكذا تفاعل مشاهير السعودية

تم النشر: تم التحديث:
EEE
huffpost arabı

بعد قرار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، شهدت الشبكات الاجتماعية تفاعلاً كبيراً مع القرار الذي أنهى عقوداً من الجدل والنضال.

مشاهير السعوديين على تويتر تفاعلوا مع القرار عبر هاشتاغ #الملك_ينتصر_لقياده_المراه و #لسماح_للمراه_بالقياده، في حين اعترض البعض على هذا التطور عبر هاتشاغ #حريم_بيتي_لن_يقودوا.

فيما يلي نستعرض أبرز تعليقات مشاهير السعودية على القرار التاريخي:









































 

التعليقات