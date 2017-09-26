أول تعليق من هيئة كبار العلماء السعودية على قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة

قالت هئية كبار العلماء في السعودية الثلاثاء 26 سبتمبر/ أيلول إن المرسوم الملكي الذي صدر اليوم بخصوص السماح لقيادة المرأة للسيارة يعد من الأمور المباحة بحسب المرسوم الملكي.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان قراراً يسمح للمرأة بقيادة السيارات بعد مطالبات متكررة.

وكانت هيئة كبار العلماء السعودية من الجهات التي عارضت هذا القرار لوقت طويل.

عاجل ..

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الأمر السام :

هيئة كبار العلماء رأت أن #السماح_للمرأة_بقيادة_السيارة من الأمور المباحة .

.#الملك_ينتصر_لقيادة_المرأة

. pic.twitter.com/fXUyYIiS3p — أخبار السعودية (@SaudiNews50) September 26, 2017

وجاء في الأمر الملكي الذي نشرت نصه وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس": "اعتمدوا تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية - بما فيها إصدار رخص القيادة - على الذكور والإناث على حد سواء".

وقضى الأمر بأن "تشكل لجنة علىمستوى عال من وزارات الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية، لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك".