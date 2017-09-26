لأول مرة في تاريخها .. السعودية تسمح للنساء بقيادة السيارات

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء الثلاثاء 26 سبتمبر/أيلول 2017، أمراً يقضي بالسماح للمرأة باستصدار رخصة قيادة سيارة.

وجاء في الأمر الملكي الذي نشرت نصه وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس": "اعتمدوا تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية - بما فيها إصدار رخص القيادة - على الذكور والإناث على حد سواء".

وقضى الأمر بأن "تشكل لجنة على مستوى عال من وزارات الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية، لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك".

وبحسب المرسوم تشكل لجنة على مستوى عال من وزارات (الداخلية والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية) لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك.

وعلى اللجنة الرفع بتوصياتها خلال 30 يوماً من تاريخه والتنفيذ من 10 / 10 / 1439 هـ ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة.

واس: أمر ملكي باصدار رخص قيادة السيارات للنساء والرجال على حد سواء — سكاي نيوز عربية-الآن (@SkyNewsArabia_B) September 26, 2017

عاجل ..

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تبدأ #قيادة_المرأة للسيارة في السعودية في 10-10-1439 هـ وفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة .

.#الملك_ينتصر_لقيادة_المرأة — أخبار السعودية (@SaudiNews50) September 26, 2017