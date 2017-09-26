برزاني رداً على تهديدات العراق: الأكراد أيدوا الاستقلال في الاستفتاء.. وهذا ما دعا إليه بغداد

قال مسعود برزاني رئيس إقليم كردستان، الثلاثاء 26 سبتمبر/أيلول2017، إن الأكراد أيدوا الاستقلال في الاستفتاء الذي أجراه الإقليم أمس في شمال العراق.

ودعا برزاني الحكومة العراقية في كلمة تلفزيونية إلى الدخول في "حوار جاد.. بدلاً من التهديد" بمعاقبة حكومة الإقليم. واستبعد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عقد محادثات بشأن استقلال الأكراد.

وقال برزاني "ربما نواجه مصاعب لكننا سنتغلب عليها" ودعا القوى العالمية إلى "احترام إرادة الملايين الذين صوتوا" في الاستفتاء.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، قد أمهل إقليم كردستان 72 ساعة تنتهي يوم الجمعة، لتسليم المطارات إلى حكومة بغداد، بعد 24 ساعة من الاستفتاء على استقلال الإقليم عن العراق.

وقال العبادي خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي في بغداد إن "مجلس الوزراء أقر حظر الرحلات الجوية الدولية من كردستان وإليه بعد ثلاثة أيام، في حال لم يتم إخضاع المطارات للحكومة الاتحادية".

ويترقب العراق نتائج الاستفتاء حول استقلال كردستان الذي نظم الإثنين وسط أجواء احتفالية في الأوساط الكردية، وتصعيد اللهجة من بغداد التي دعا برلمانها إلى إرسال قوات إلى المناطق المتنازع عليها بين الحكومة المركزية والإقليم الشمالي.

وأوضح العبادي في هذا السياق "لن نتنازل عن وحدة العراق وسيادته، هذا واجب وطني ودستوري نتمسك به".