العراق يمهل كردستان 3 أيام لتسليم السيطرة على المطارات

أمهل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الثلاثاء 26 سبتمبر/أيلول 2017، إقليم كردستان 72 ساعة تنتهي يوم الجمعة، لتسليم المطارات إلى حكومة بغداد، بعد 24 ساعة من الاستفتاء على استقلال الإقليم عن العراق.

وقال العبادي خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي في بغداد إن "مجلس الوزراء أقر حظر الرحلات الجوية الدولية من كردستان وإليه بعد ثلاثة أيام، في حال لم يتم إخضاع المطارات للحكومة الاتحادية".

ويترقب العراق نتائج الاستفتاء حول استقلال كردستان الذي نظم الإثنين وسط أجواء احتفالية في الأوساط الكردية، وتصعيد اللهجة من بغداد التي دعا برلمانها إلى إرسال قوات إلى المناطق المتنازع عليها بين الحكومة المركزية والإقليم الشمالي.

وأوضح العبادي في هذا السياق "لن نتنازل عن وحدة العراق وسيادته، هذا واجب وطني ودستوري نتمسك به".

وأكد أن "الحكومة ستفرض سلطتها الاتحادية وفق الدستور (...) ما زلنا متمسكين بالتفاوض لكن لن نتفاوض على نتائج الاستفتاء، ولن نتحاور على هذا الأساس".

ورغم أن نتيجة الاستفتاء المتوقعة ستكون "نعم" لاستقلال يحلم به الأكراد منذ عقود، لكن ذلك لن يعني أنه سيصبح واقعاً بين ليلة وضحاها.

فقد أوضح المسؤولون الأكراد أن الاستفتاء سيشكل نقطة انطلاق لمفاوضات طويلة مع بغداد من أجل الوصول إلى الاستقلال.

لكن الواضح أيضاً أن مسار المفاوضات سيكون صعباً وطويلاً في ظل رفض بغداد القاطع لاستقلال هذه المنطقة الغنية بالنفط والموارد.

