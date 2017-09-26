بوتين يقيل قائد القوات الجوية الفضائية الروسية و3 مسؤولين رفيعي المستوى

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء 26 سبتمبر/أيلول 2017، مرسوماً بإقالة 4 مسؤولين رفيعي المستوى، بمن فيهم قائد القوات الجوية الفضائية الروسية الفريق أول فيكتور بونداريف.

ويقضي المرسوم الرئاسي، بإقالة بونداريف وتسريحه من الخدمة العسكرية، وكذلك نائب قائد أسطول البحر الأسود الفريق البحري فاليري كوليكوف، بحسب إعلام محلي.

كما يقضي المرسوم بعزل الفريق في جهاز الشرطة سيرغي أرينين من منصب قائد قوات الأمن في مقاطعة ساراتوف، وإقالة رئيسة الوكالة الفدرالية الخاصة بشؤون رابطة الدول المستقلة والمغتربين والتعاون الإنساني الدولي لوبوف غليبوفا من منصبها.

وفيما لم يذكر المرسوم سبب الإعفاء، قال موقع فضائية "روسيا اليوم"، إنه لم يكن مفاجئاً ويأتي على خلفية تولي المسؤولين الأربعة مقاعد في مجلس الاتحاد الروسي (إحدى غرفتي البرلمان) في الانتخابات التي أجريت 10 سبتمبر/أيلول الجاري.

فيما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية الرسمية عن مصدر (لم تسمّه) قوله إن "بونداريوف، الذي تم ترشيحه لمنصب سيناتور في مجلس الاتحاد الروسي من مقاطعة كيروف، سينتخب رئيساً للجنة مجلس الاتحاد الروسي للدفاع والأمن خلال اجتماع المجلس غداً الخميس".

وتضم القوات الجوية الفضائية الروسية، أسلحة القوات منها القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي المضادة للصواريخ والقوات الفضائية.

وتضم أيضاً القوات الخاصة (الوحدات والتشكيلات العسكرية لشؤون الحرب الإلكترونية والاتصالات وتأمين الصيانة التقنية للراديو، وأنظمة التحكم الآلي كما الأنظمة الهندسية والأرصاد الجوية)، والوحدات العسكرية للدعم اللوجستي التقني وحماية الهيئات العسكرية، وكذلك المؤسسات التعليمية العسكرية ومؤسسات البحوث العلمية.

