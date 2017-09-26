روسيا تجري مفاوضات سرية مع كوريا الشمالية.. هذا هدفها

أعلن مصدر في وزارة الخارجية الروسية، الثلاثاء 26 سبتمبر/أيلول 2017، أن روسيا وكوريا الشمالية ستطلقان، يوم 29 سبتمبر/أيلول الجاري، في موسكو، مشاورات على مستوى الدبلوماسيين حول تخفيف التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية الرسمية عن المصدر (لم تسمّه) قوله إن "مشاورات حول قضايا التسوية الكورية ستبدأ يوم 29 سبتمبر/أيلول في موسكو بمشاركة سفير روسيا للمهمات الخاصة أوليغ بورميستروف".

ويأتي هذا التصريح بعد أن ذكر مصدر من سفارة كوريا الشمالية لدى روسيا، في حديث للوكالة ذاتها، في وقت سابق اليوم، أن وفداً لدبلوماسيين من خارجية كوريا الشمالية، برئاسة رئيس قسم أميركا الشمالية في الوزارة تشفي سون هي، سيصل إلى موسكو الثلاثاء بدعوة من بورميستروف.

بدوره، أكد رئيس قسم شؤون منع انتشار الأسلحة والسيطرة عليها في الخارجية الروسية ميخائيل أوليانوف، أن الجانب الروسي يقوم بعمل غير علني مع كوريا الشمالية بهدف تسوية الوضع في شبه الجزيرة الكورية.

وقال أوليانوف، في مؤتمر صحفي عقده في موسكو، رداً على سؤال حول ما إذا كانت روسيا تخوض مفاوضات مع كوريا الشمالية حول حل القضية: "مثل هذا العمل يجري تنفيذه عبر قنواتنا، وهو غير علني لأسباب واضحة، ونسعى، على أقل تقدير، لدفع الوضع نحو اتجاه مقبول".

وبدأت بيونغ يانغ بتطوير أسلحة نووية عام 1950، إلا أن التجارب النووية والصواريخ الباليستية تكثفت خلال فترة حكم جونغ أون.

وأجرت كوريا الشمالية 6 تجارب نووية منذ عام 2006، اثنتان منها في آخر 3 أسابيع، كما أطلقت العديد من الصواريخ الباليستية.

