حركة غريبة قام بها الأمير هاري في أول لقاء له بميلانيا ترامب تثير عاصفة من الجدل .. وأصحاب نظرية المؤامرة: إشارة شيطان

أثار لقاء الأمير هاري بزوجة الرئيس الأميركي ميلانيا ترامب، موجة من الجدل على الشبكات الاجتماعية بعد الإشارة التي قام بها الأمير البريطاني والتي اعتبرها المؤمنون بنظرية المؤامرة إشارة شيطانية.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، لاحظ أصحاب نظريات المؤامرة شيئاً بشأن يد الأمير هاري أثناء التقاطه لصورة، في الحدث المقام بتورنتو، كندا. لقد كانت تعطي إشارة قرن الشيطان.

بينما كانت ميلانيا تقف مرخية يديها بجانبها، عقد هاري يده في سترته. ولكن، بينما كان إصبعاه السبابة والوسطى معقودَتين داخل سترته، ظلت بقية أصابعه خارجها.

انتشرت الصور كالنار في الهشيم، حاملة تكهُّنات برسالةٍ سرية يحاول سموه إرسالها أثناء التقاطه للصورة مع سيدة الولايات المتحدة الأميركية الأولى.

فقال حسابٌ يحمل اسم Chris Kaufman في تغريدةٍ له على تويتر: "ربما يجب أن يبدأ الناس في التساؤل، لماذا يبدي الأمير هاري إشارة شيطانية بيده أثناء لقائه مع ميلانيا ترامب. غريب!".

Maybe people should start questioning why Prince Harry flashed a Satanic hand symbol during his meeting w/ Melania Trump. Strange! — Chris Kaufman (@christhekaufman) September 24, 2017

ويبدو أن المشاعر الساخرة كانت مشتركة بين الجميع، فتقول Karen Dalton Beninato في تغريدةٍ لها: "الأمير هاري يقابل سيدة أميركا الأولى ويشير بعلامة شيطانية. هل هي إشارة للعم بطوط، أم أنها إشارة تفيد إحساسه بالملل؟".

Prince Harry meeting FLOTUS and making devil hand sign. Is that a Hi Donald, or I'm Here So I Won't Get Fined? pic.twitter.com/BN61WH3dGx — Karen DaltonBeninato (@kbeninato) September 23, 2017

قال آخر عبر حسابٌ يحمل اسم Nowell Kern: "إنها حقاً إشارة غريبة من الأمير هاري".

Sure is a strange hand gesture being made by Prince Harry 🤔🤔@BeckiDoll007 @sandra8301 pic.twitter.com/wNSfVbBltd — 🇺🇸Nowell Kern 🇺🇸 (@NowellKern) September 23, 2017

وعبَّرَ البعض الآخر بشكل مباشر أكثر عن اعتقادهم بأن تلك الإشارة كانت علامة على الاتصالات الشيطانية.

فعلَّق Chad Darnell عبر حسابه وقال: "عندما يحاول الأمير هاري أن يخبرك بشيء عن طريق الإيماء بعلامة الشيطان..".

When Prince Harry is trying to tell you something by flashing the sign of the devil... pic.twitter.com/PqcOA2xemq — Chad Darnell (@ChadDarnell) September 25, 2017

وبينما كانت كل التكهنات مضحكة، يبدو أن هناك تاريخاً للأمير هاري في الإيماء بتلك الإشارة..

في عام 2010، شوهد الأمير يشير بها للمجندين في سلاح الجو الملكي أثناء حديثه لهم.

وفي يوليو/تموز الماضي، قام بها عدة مرات أثناء مشاركته في دورة الصيف من لعبة "فيت آند فيد" التابعة لشركة ستريت غيمز، في سنترال بارك، إيستهام بلندن.