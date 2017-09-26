طبيبة مصرية تحذر: فكرة الانتحار معدية فلا تنشروها.. هكذا تنقذ صديقك من قتل نفسه

حذرت الأخصائية النفسية أميرة علي من نشر ثقافة الانتحار عبر الشبكات الاجتماعية، قائلة بأن فكرة الانتحار معدية وقد تنتقل من شخص لآخر.

وأوضحت الدكتورة أميرة من خلال فيديو عرضته عبر صفحتها "حياة" على فيسبوك والتي أنشأتها كوسيلة للحد من الرغبة في الانتحار، أن المحيطين بالشخص الذي يفكر في الانتحار يعتقدون أن الحل يكون في التخلص من سبب الأزمة التي تدفعه للانتحار وهذا اعتقاد خاطئ، فالحل يكون بالحوار مع الشخص ليستطيع التعامل مع الأزمات في حياته.









حديث أميرة لن يكون الأخير إذ تجهز لسلسلة من الحلقات التي تهدف إلى معالجة أزمة الانتحار التي انتشرت مؤخراً في مصر وعدد من الدول العربية.

ولعل من أبرز حالات العدوى التي تحدثت عنها الدكتورة أميرة، انتحار الشاب التونسي محمد البوعزيزي الذي أقدم على حرق نفسه ديسمبر/كانون الأول 2010، إذ رصدت عقب انتشار خبر وفاته العديد من الحالات المشابهة في العالم منها محسن بولطيف الجزائري 37 عاماً الذي كان والداً لطفلين وأقدم على حرق نفسه بذات الطريقة أمام إحدى المباني الحكومية في بلاده.