ترك عروسه وقفز في النهر لإنقاذ طفل كاد أن يغرق.. بالصور: عريس يكمل زفافه ببدلة مبتلة!

في موقف وصف بـ البطولي، ألقى عريس لحظة زفافة وهو يرتدي بدلة العرس بنفسه في النهر لإنقاذ صبي صغير كاد أن يغرق.

وبحسب تدوينة نشرها العريس على حسابه بفيسبوك، كان كلايتون وبريتاني كوك يلتقطان صور زفافهما على جسر الحديقة في أونتاريو، بكندا، عندما رأى العريس صبياً صغيراً في محنة.

التفكير السريع للعريس كوك دفعه للقفز في النهر وسحب الطفل إلى الشاطئ ثم تسلق حافة النهر مرة أخرى ولكن ببدلة مبتلة.

وقال العريس "كان وجهه تحت الماء وكان يصارع الأمواج، كان حقاً يصارع من أجل البقاء حياً ثم تابع لحسن الحظ، كان مجرد صبي صغير وأنا فقط ساعدته للخروج من النهر".

انتشرت صور السيد كوك خلال إنقاذه الصبي بصورة كبيرة على الإنترنت.

وقال دارين هات، الذي أخذ الصورة: "بينما كنت آخذ صوراً منفردة للعروس تم دفع هذا الصبي الصغير في النهر خلفي من قبل طفل آخر.

وأضاف دارين: في تلك اللحظة لاحظت العروس ذلك وصرخت، ولكن كان كلايتون قد قفز بالفعل في النهر وجلبه إلى بر الأمان.

ثم تابع، رد فعله السريع أنقذ ذلك الطفل الصغير الذي كان يكافح لئلا يغرق. أحسنت يا سيدي!.

واعتقدت العروس في البداية أن زوجها قد قفز في النهر كنكتة، ولكنها سرعان ما أدركت نيته.

وقالت "هذا هو كلاي الذي أعرفه، وتابعت، إنه شيء يفعله بصورة غريزية وتلقائية.

ونشرت صفحة Hatt Photography على فيسبوك تهنئة خاصة للعروسين قائلة تهنئة خاصة لعريس الليلة الماضية كلايتون! بينما كنت ألتقط صوراً منفردة للعروس، تم دفع هذا الطفل الصغير في النهر من ورائي من قبل طفل آخر. صرخت العروس عندما رأت ذلك، ولكن كلايتون قفز في النهر وجلبه إلى بر الأمان. تصرفه السريع أنقذ الصبي الصغير الذي كان يصارع من أجل البقاء. أحسنت يا سيدي!"