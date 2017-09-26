بطل Game of Thrones تقدم لخطبة حبيبته على طريقة جورج كلوني!

ذكرت تقارير صحفية أن الممثل البريطاني كيت هارينغتون، بطل المسلسل الملحمي Game of Thrones طلب يد حبيبته للزواج بعد علاقة عاطفية استمرت لخمس سنوات.

ونقلت صحيفة Daily Mail البريطانية أن الصحافة الأميركية كشفت الطريقة التي اتبعها الممثل البالغ من العمر 30 عاماً في طلبه يد الممثلة الإسكتلندية روز ليزلي التي تماثله في العمر، متبعاً طريقة الممثل الأميركي جورج كلوني الرومانسية في طلب يد زوجته أمل علم الدين.

إذ حضّر الممثل لأمسية رومانسية على ضوء الشموع، وأعد طعام العشاء بنفسه، ثم طلب منها الزواج فانفجرت باكية بدموع الفرح.

وبحسب تقرير Daily Mail فإن مقربين للحبيبين أكدوا أنهما مخطوبان بالفعل، وأنهما أخبرا بذلك أصدقاءهم، دون تحديد موعد رسمي للاحتفال بالمناسبة.

وجاء في التقرير كذلك أن هارينغتون صاحب دور جون سنو، كان يرغب في الارتباط بصديقته منذ فترة طويلة، لكنه أجل ذلك لأنه لم يكن مستقراً، وأراد ان يمتلك بيتاً تمهيداً لحياتهما معاً وهو ما حصل بالفعل.. فقد اشترى الحبيبان بيتاً في الريف الإنكليزي، بني في القرون الوسطى ويحوي على 7 غرف نوم على مساحة ثمانية هكتارات.

وأشار التقرير إلى أن العروس ترغب في الاحتفال بزفافهما على طريقة التراث الإسكتلندي وفي إسكتلدا ذاتها، بزفة القِرب التي يرتدي فيها الرجال تنانير بمربعات حمراء.









وكان هارينغتون قد التقى بليزلي في موقع تصوير Game of Thrones عام 2012 بعد عام من انطلاق موسمه الأول، وشاركت في المسلسل حتى عام 2014 بدور فتاة تدعى "أيغريت".

وكانت قد عرفت طريقها إلى الشهرة من خلال ظهورها في مسلسل Downton Abbey حين ظهرت في دور الخادمة "غوين".

