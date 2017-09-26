من بلاتوه "من سيربح المليون".. إيمان الباني ترسل رسالة حب لشاب تونسي أمام زوجها.. ما قصته؟

صورت ملكة جمال المغرب السابقة، إيمان الباني، فيديو من بلاتوه برنامج "من سيربح المليون" في نسخته التركية، والذي يقدمه زوجها الممثل مراد يلدرم.

وظهرت الباني هي وزوجها في الفيديو الذي أرسلت من خلاله رسالة حب وتشجيع للشاب التونسي محمد لجمي.

رساله ل#محمد_اللجمي 😊 Life can be tough sometimes but you're a champion.. keep fighting.. make us proud! 🙏🏼 We love you . #muratyildirim #imanelbani A post shared by Iman Elbani Yildirim (@iman_elbani) on Sep 25, 2017 at 1:06pm PDT

وقالت الباني، "مرحبا محمد لجمي، أحييك على شجاعتك بارك الله فيك، الله يحفظك ويشفيك، وكما تحبنا نحن أيضاً نحبك". فيما قال مراد، في نفس الفيديو، "نحبك كثيراً، وإن شاء الله سنلتقيك قريباً".

وكان الفيديو عبارة عن مساندة للشاب التونسي، الذي بترت ساقه بسبب إصابته بالسرطان.

















ونشر لجمي، في وقت سابق قصته من خلال مجموعة من الصور ظهر فيها وهو يلعب رياضة حمل الأثقال، ويحاول ممارسة حياته بشكل طبيعي، قبل تركيب ساق اصطناعية.









ويشار أن الممثل التركي بدأ بتقديم النسخة التركية من "من سيربح المليون"، في بداية سنة 2017.

وكانت أخبار صحفية قد أوضحت أنه يتقاضى مقابل تقديم البرنامج، 150 ألف ليرة تركية أي ما يعادل 40 ألف دولار شهرياً.