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تعمل لخدمة الأثرياء فقط منذ 20 عاماً.. تعرَّف على البرازيلية التي لفَّت مليون سيجار في حياتها

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BRAZILIAN CIGAR
GODONG /BSIP via Getty Images

تعمل أنغيلا أروجو السيدة البرازيلية على صناعة السيجار الفاخر والذي يباع بأسعار عالية في أسواق العالم المختلفة.

هذه السيدة تلف وبحسب BBC البريطانية، ما يزيد عن 180 حبة سيجار في اليوم، وعلى مدار حياتها العملية التي دامت 20 عاماً قامت بصناعة ما يقرب من مليون حبة سيجار.





وتعيش أنغيلا في مدينة باهيا على ساحل المحيط الأطلنطي، وتعمل غالبية السيدات في هذه المدينة في لف السيجار.
وتعد هذه المدينة المصدر الأساسي للتبغ في البرازيل المصدر الأول للتبغ في العالم بنحو 700 ألف طن سنوياً، ويتميز السيجار البرازيلي بجودته العالية ورائحته العطرية التي ينافس فيها السيجار الكوبي.

 

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