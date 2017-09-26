وزيرة الهجرة الدنماركية تعيد نشر رسمٍ مثيرٍ للجدل للنبي محمد على فيسبوك

نشرت وزيرة الهجرة الدنماركية اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر/أيلول 2017 على فيسبوك لقطة لشاشة جهاز الكمبيوتر اللوحي الخاص بها تظهر رسماً للنبي محمد كان من بين الرسوم الساخرة التي فجرت حالة من الغضب بين المسلمين في جميع أنحاء العالم منذ أكثر من عقد.

وتأتي التدوينة على فيسبوك كرد فعل على قرار متحف سكوفجارد في فيبورغ بالدنمارك عدم عرض الرسم في معرض جديد عن التجديف منذ حقبة الإصلاح.

وكتبت الوزيرة إنجر ستويبرج وزيرة الهجرة والتكامل في تدوينتها "هذا اختيار المتحف الخاص ولديهم كامل الحق في ذلك لكن أعتقد أنه أمر مشين".

وصاحبت التدوينة لقطة لشاشة الكمبيوتر اللوحي (آيباد) والتي أظهرت الرسم لرجل ملتح يحمل قنبلة في عمامته.

وقالت ستويبرج في التدوينة أنها تستخدم الرسم صورة لشاشة الكمبيوتر اللوحي لأنها تذكرها بأن الدنمارك بلد يتمتع بحرية التعبير ومنها حرية انتقاد الأديان.

وأضافت "بصراحة أعتقد أننا ينبغي أن نكون فخورين بالرسوم الخاصة بمحمد"