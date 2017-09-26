عبَّر الممثل المصري محمد رمضان عن امتنانه لأهل منطقة الشرقية بمصر، وذلك عبر حسابه الرسمي على إنستغرام.

إذ نشر رمضان فيديو وهو يقود سيارته، وأطفال من المنطقة يتبعونه وأهالي المنطقة يلقون عليه التحية.

وقال رمضان إنه كان متوجهاً للجيش، لكنه ضلَّ الطريق. وعلق الممثل على الفيديو الذي نشره يوم أمس الإثنين، 25 سبتمبر/أيلول 2017، قائلاً، "البلد الجميلة الساعة 8 الصبح".

وانا في طريقي للجيش 😁💪🏽 توهت في محافظة الشرقية ❤️ البلد الجميلة الساعة ٨ صباحاً #محمد_رمضان #mohamed_ramadan A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws) on Sep 25, 2017 at 3:08am PDT

وكان الممثل المصري قد تقدم بأوراقه الثبوتية، في سنة 2016، من أجل تأدية فترة تجنيده بالجيش المصري، وهي الخدمة التي يقوم بها بعض الشباب المصري ممن يبلغون السن القانونية.









محمود رمضان شقيق الممثل أكّد لـ"هاف بوست عربي"، أن توقيت عملية التقدم بطلب تأدية الخدمة العسكرية، تصادَفَ مع أحداث الهجمات التي يتعرض لها الجيش المصري في سيناء.

ونوّه إلى أن محمد -وهو من مواليد عام 1988- كان حاصلاً على تأجيل من تأدية الخدمة العسكرية، نظراً لظروف الدراسة، لكنه تخرّج في المعهد العالي للفنون المسرحية.