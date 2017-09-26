على غرار كليوباترا.. مدرب ثعابين ينتحر على الهواء مباشرة بسبب طليقته

انتحر مربي ثعابين على الهواء مباشرة، بعدما لدغته أفعى من نوع "المامبا السوداء"، وذلك بسبب انفصاله عن زوجته.

وكان أرسلان فاليف، 31 عاماً، من مدينة بيرتسبرغ الروسية، ناشد المشاهدين له بالاتصال بزوجته السابقة، كاتيا، بينما كان يحتضر على الهواء مباشرة.

وكان فاليف قد حجب عدسة الكاميرا لثوانٍ، قبل أن يُسمع صوته وهو يتألم جراء لدغة الأفعى له، بحسب صحيفة Sun البريطانية.









وبينما لم يظهر مشهد لدغة الثعبان أو موت فاليف، فإنه سمح للمشاهدين مشاهدة آثار اللدغة على يديه من خلال البث المباشر.

ومع اقتراب نهاية البث، قام فايف من على مقعده ليتوجه إلى الحمام، حيث مات بعدها بدقائق.

وقال فاليف أثناء البث المباشر "سأظل معكم لبعض الوقت، وهناك رسالة على هاتفي لزوجتي السابقة كاتيا"، ثم سمع صوت أنفاسه يتسارع وبدأت عيناه بالدوار، قبل أن يظهر وكأن عضلاته شلت.









وكان فاليف قد أعلن قبل يوم من البث المباشر، أنه يحضر لبث خاص لمحبوبته المامبا السوداء، والتي تعد من أكثر الأفاعي سمية على الإطلاق.

وأظهر فاليف يده الملدوغة للمشاهدين وهو يقول، "أنقلوا رسالتي لكاتيا، وأخبروها أني أحببتها جداً"، ثم قرأ رقم هاتف طليقته وودع المشاهدين قائلاً "أنا أموت، الوداع، سأكون سعيداً إذا رأيت كاتيا مجدداً، اللعنة أنا أرتجف".

واشتهر فاليف وكاتيا بتقديم برنامج على قناة BobCat TV، والذي تناول الحيوانات والأفاعي الخطرة، وكان يتابعهما مئات الآلاف.









وبحسب بعض شهود العيان، فإن فاليف قد شوهد وهو يسير متعثراً في الشارع طالباً المساعدة، فيما اتصل أحد المشاهدين بالإسعاف والتي وصلت بالفعل لمنزله، إلا أنه وافته المنية.

وكان أصدقاء فاليف قالوا يوم 4 أغسطس/آب، إنه اتهم طليقته بخيانته، وقام بضربها مما تسبب لها بارتجاج في المخ، لكنه اعتذر لها على الملأ يوم 21 سبتمبر/أيلول.