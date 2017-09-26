"آجي للمغرب" أحدث أغنيات فايز السعيد.. وخالد المريخي يستعد لـ"سيف العدل.. تعرَّف على أبرز الألبومات الخليجية المنتظرة

يستعد عدد من نجوم الخليج لطرح ألبوماتهم الجديدة في الفترة المقبلة، إذ بدأوا التركيز على الدعاية والترويج، سواء بالإعلانات أو بطرح أغان منفردة على الإنترنت أو عبر شركات الاتصالات، لجذب أكبر عدد من المستمعين.

وتشهد الشهور القادمة طرح أكثر من ألبوم غنائي يحمل اسم نجم مميز، يستعرضهم هذا التقرير.

ماجد المهندس

يستعد الفنان ماجد المهندس لطرح ألبوم جديد بعد غياب عامين، وهو من إنتاج وتسويق شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات.

وبدأ ماجد التحضيرات الخاصة بالألبوم وتسجيل الأغاني ما بين القاهرة ودبي.

يتعاون المهندس في الألبوم مع عدد من الشعراء والملحنين، منهم أمير طعيمة، وخالد عز، وإيهاب عبد الواحد، والشاعر تركي آل الشيخ الذي تعاون معه في أكثر من أغنية.

وكان المهندس قد أصدر أغنيته الجديدة بعنوان "على الله"، من كلمات الشاعر سعود بن محمد العبد الله الفيصل، وذلك بعد انتهائه من حفلات صيف 2017 في البلاد العربية وأوروبا، كنوع من الدعاية للألبوم.

يذكر أن الدويتو الأخير للمهندس مع النجمة آمال ماهر قد حقق نجاحاً كبيراً، فقد فاز بالمركز الأول بقائمة Top tracks مصر، وحصد نسبة مشاهدة عالية عبر يوتيوب، محققاً 17 مليون مشاهدة.

عمار العزكي

بعد نجاحه في الموسم الرابع من برنامج اكتشاف المواهب "أراب أيدول"، يعكف النجم اليمني عمار العزكي على تحضيرات ألبومه الغنائي الأول، الذي سيطرح في الأسواق قريباً.

وقد بدأ العزكي انطلاقته الغنائية عقب البرنامج بأغنيته "حب العرب"، التي غنى فيها لبلاده، وتجاوزت المليون مشاهدة خلال فترة وجيزة، كما تعاون مع الملحن فايز السعيد في أغنيته الأحدث، التي حملت اسم "اللهم لا شماتة".



يذكر أن أعمال العزكي رغم قلتها إلا أنها حققت نجاحاً، ونالت استحساناً نقدياً وجماهيرياً كبيراً، خاصة لتوفيقه في اختيار الكلمات والألحان أيضاً.

وليد الجاسم

في طريقة جديدة من الدعاية الإعلانية، عمل النجم الإماراتي وليد الجاسم بالترويج لألبومه الجديد عن طريق تصوير 7 أغنيات منه بطريقة الفيديو كليب، تحت إدارة المخرج اللبناني زياد خوري، وتعد هذه الخطوة هي الأولى من نوعها في المجال الغنائي.

ومن ضمن الأغنيات التي صورها الجاسم أغنية "من وقف لك"، وأغنية "والله من جد".

ألبوم وليد الجاسم يتضمن 14 أغنية متنوعة، كتبها مجموعة من أهم شعراء الوطن العربي ومنهم الغيم، وتركي الشريف، ونسمة مصطفى، والدهب، وألحان فايز السعيد، وعبد القادر هدهود، وحمد القطان، وغيث محمد، ومحمد بودلع، وسلطان السيف، وسلطان السليماني، بينما التوزيع شارك فيه كل من زيد نديم، وعثمان عبود، وزيد عادل، ومحمد سلطان، وهشام السكران، وبراك المطوع.

خالد المريخي









طرح الشاعر السعودي خالد المريخي ألبوماً شعرياً وطنياً بصوته، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ87، الذي يصادف 23 سبتمبر/أيلول من كل عام.

ويتضمن الألبوم 10 قصائد وطنية، منها 3 بأصوات الفنانين عبد المجيد عبد الله من خلال أغنية بعنوان "سيف العدل"، من ألحان محمد بو دلة، بالإضافة إلى مشاركة أخرى بصوت عبد المجيد عبد الله بشكل دويتو مع الفنان راشد الفارس، حملت عنوان "قبلة الإسلام" من ألحان الملحن السعودي ياسر بو علي.

والأغنية الثالثة بعنوان "يا وطنا" يقدمها الفنان إسماعيل مبارك من ألحان محمد غازي، وذلك عن طريق شركة روتانا للصوتيات والمرئيات من ناحية الإنتاج والتوزيع.

كما يشارك المريخي في احتفالية جدة بمناسبة اليوم الوطني، من خلال كتابته أوبريت غنائياً سيقدمه عدد من الفنانين المشاركين من السعودية والخليج العربي.

فايز السعيد









تمهيداً لألبومه الجديد قدَّم الفنان الإماراتي فايز السعيد أغنية جديدة بعنوان "آجي للمغرب"، من كلمات الشاعر المغربي سمير المجاري، وألحان فايز السعيد، وتوزيع زيد عادل.

وأشار السعيد أن الدافع وراء إصدار عمل فني بعنوان ومضمون يحتفيان بالمغرب، جاء تعبيراً منه عن حبه وتقديره للشعب المغربي، كما أنها دعوة للجميع لزيارة هذا البلد العريق والمضياف.

وكان السعيد قد سبق وغنّى للمغرب أغنية "أطير للمغرب"، إضافة إلى الأغاني الأخرى التي أداها باللهجة المغربية، من ضمنها أغنية "مراكشية".