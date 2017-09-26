بثّ مباشر أغضب الكويتيين.. إحالة 3 موظفين متورطين بعرض مشاهد غير أخلاقية على التلفزيون الرسمي

يبدو أن الضَّجَّة التي نجمت عن مشاهد وصفها كويتيون بالخادشة وغير أخلاقية، خلال عرض مباراة كرة سلة لن تمرَّ بسلام على الموظفين المسؤولين عن بثها، حيث تم استدعاؤهم للتحقيق.

وزارة الإعلام تحيل 3 موظفين في تلفزيون الكويت إلى التحقيق بسبب مشاهد خادشة في نقل مباراة كرة سلة. pic.twitter.com/am5emOA3Oi — المجلس (@Almajlliss) September 25, 2017

فقد أحالت وزارة الإعلام، الثلاثاء 26 سبتمبر/أيلول، 3 موظفين في القناة الرياضية بتلفزيون الكويت إلى التحقيق، بسبب تلك المشاهد التي تداول صورها كويتيون تحت وسم #يجب_استقالة_مسئولين_تلفزيون_الكويت على تويتر.

المباراة التي كانت ضمن فعاليات كأس السوبر الإسباني لكرة السلة، كان قد بثها التلفزيون الكويتي مباشرة خلال مجرياتها، 23 سبتمبر/أيلول.

ولم يقتصر الغضب الكويتي على تويتر، بل طالب النائبان وليد الطبطبائي ومحمد هايف، وزيرَ الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله بالتحقيق في المشاهد، منتقدين غياب الرقابة.

يقولون ما طلع شعار القناة الثالثه مع

اللقطات الخادشه للحياء



هاه شفتوه بعيونكم



تحياتي واشواقي pic.twitter.com/iVjGgWwxui — بغرد وكيفي (@abo_fisal478) September 25, 2017