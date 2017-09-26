بـ5 كلمات وورق محروق.. أكرم حسني يدهش غادة عادل بمعرفته أسرارها بـ"الاتصال الروحاني".. ما حقيقة الأمر؟

أخبر الممثل المصري أكرم حسني مواطنته غادة عادل، ومقدمة برنامج "تعشبشاي" على قناة DMC بمعرفته بـ"الاتصال الروحاني"، وقراءة الأفكار.

وأدهشها بإخبارها أشياء عن حياتها الخاصة لا يعرفها غيرها، وبدت غير مصدقة لكلامه رغم أنه صحيح.









وقام بذلك بعدما طلب منها كتابة 5 كلمات تخطر ببالها، ثم قام بإحراق الورقة المكتوب بها الكلمات، ثم أخذ رماد الورقة ومسح به ساعده، ليخبرها بعدها بشيء قامت به مؤخراً مثل ذهابها لاستخراج فيزا، أو اسم الطاهي الخاص بها، أو اسم الدلع المعروفة به داخل منزلها.

وأكدت عادل أنها مندهشة لمعرفته تلك الأمور، وأنه ربما سأل أحد العاملين معها أو ابنها الذي حضر معها تصوير البرنامج.

ليكشف حقيقة المقلب بعد دقائق، وهو معرفته بتلك المعلومات من ابنها عبدالله الذي تناديه "بودي".