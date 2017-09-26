نجيب ساويرس يعمل DJ ويسرا ترقص أمامه.. شاهد مشاهير مهرجان "الجونة" كما لم ترهم من قبل

يبدو أن مفاجآت مهرجان الجونة السينمائي بمصر لم تنته، فبعد الضجة التي حدثت بسبب لفظ خارج قيل من الممثل أحمد الفيشاوي خلال حفل الافتتاح، والجدل الذي أحدثه فستان الفنانة إلهام شاهين، ها هو صاحب فكرة المهرجان رجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس يظهر في مقطع فيديو وهو يقف أمام الـDJ ويرقص ويتمايل بيديه.









الفيديو يظهر فيه ساويرس يرقص وبجانبه السيناريست تامر حبيب، والمفاجأة الأخرى هي الفنانة يسرا، التي كانت ترقص بفستان أحمر على المسرح أمام الجمهور.

الأغنية التي رقص عليها المشاهير الثلاثة هي "تلات دقات"، التي يغنيها محمد أبو العينين، والشهير بـ"أبو"، ومن تأليف تامر حبيب، وبالتعاون مع يسرا التي تشارك في كليب الأغنية.

وجاءت الدورة الأولى للمهرجان تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية"، بمشاركة نحو 90 فيلماً من 36 دولة عربية وأجنبية.



ويضم المهرجان 3 مسابقات رسمية للأفلام الروائية الطويلة، والأفلام الوثائقية الطويلة، والأفلام القصيرة.



ويبلغ إجمالي قيمة الجوائز للحفل، الذي يقام في الفترة من 22 حتى 29 سبتمبر/أيلول الجاري، نحو 200 ألف دولار (نحو 3.6 مليون جنيه مصري).

