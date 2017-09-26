رفع قيمة جائزة نوبل.. هذه قيمتها الجديدة بعد أن أصبح الوضع المالي مستقراً

أعلنت مؤسسة نوبل، أن القيمة المالية لجائزة نوبل سترتفع 12.5% هذا العام، مع تحسن أوضاع المؤسسة المادية بعد سنوات من الزيادة في المصروفات.

وقالت مؤسسة نوبل، إن قيمة الجائزة التي تُمنح في مجالات التميز في العلوم والآداب والسلام، سترتفع من ثمانية إلى تسعة ملايين كرونة سويدية (1.12 مليون دولار).

وقال رئيس المؤسسة كارل-هنريك هلدين في بيان صحفي "مع بدء إعلان الفائزين بجوائز نوبل لعام 2017، الأسبوع المقبل، يسرنا أن نعلن أننا سنرفع هذا العام قيمة الجائزة مليون كرونة سويدية".

وأضاف: "ترمز جائزة نوبل إلى العلوم والإنسانية والتعاون الدولي. وفي زمن (نشهد) فيه التشكيك بالمعرفة والحقائق، فإن هذه القيم باتت مهمة أكثر من أي وقت مضى".

وكانت المؤسسة قد خفضت الجائزة عام 2011 من عشرة ملايين إلى ثمانية ملايين كرونة، وبدأت في تخفيض النفقات بعد عشر سنوات من الزيادة في المصروفات.

وأشارت المؤسسة إلى أن الوضع المالي بات الآن مستقراً.

وتبرَّع ألفريد نوبل، مخترع الديناميت الراحل برأس المال الأساسي للجائزة، وتديره المؤسسة التي أنشئت عام 1900.