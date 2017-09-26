كائن فضائي بجوار الملك فيصل يطيح بمسؤول سعودي من منصبه

أقيل وكيل وزارة التعليم السعودية، المسؤول عن المناهج التربوية، بعد اكتشاف خطأ في كتاب مدرسي طُبعت فيه صورة للملك الراحل فيصل بن عبد العزيز إلى جانب شخصية في سلسلة "ستار وورز" (حرب النجوم) السينمائية.

واضطرت وزارة التعليم، الأسبوع الماضي، إلى سحب كتاب الدراسات الاجتماعية والوطنية، وإعادة طبعه من جديد، على خلفية الصورة الخطأ.

ويظهر في الصورة وهي بالأبيض والأسود الملك فيصل، وهو يوقِّع في العام 1945 بصفته وزيراً للخارجية ميثاق الأمم المتحدة، وإلى جانبه "يودا"، الشخصية الخيالية في سلسلة "ستار وورز".

وأثارت الصورة عاصفة من الاستنكار والسخرية في شبكات التواصل الاجتماعي، وفي الإعلام السعودي.

والإثنين، أعلنت وزارة التعليم في بيان نشرته على موقعها، أن الوزير أحمد العيسى أصدر "قراراً يقضي بإنهاء تكليف وكيل وزارة التعليم للمناهج والبرامج التربوية، الدكتور محمد بن عطية الحارثي، وإنهاء تكليف كافة المكلفين بمراجعة واعتماد الكتب الدراسية في وكالة المناهج والبرامج التربوية".

وذكرت أن الوزير عيَّن مسؤولاً جديداً في مكان الحارثي.

وتابعت أن العيسى أمر أيضاً بتشكيل لجنة "لإعادة هيكلة وكالة المناهج والبرامج التربوية واحتياجاتها البشرية"، وإسناد طباعة ومراجعة الكتب الدراسية إلى "شركة تطوير للخدمات التعليمية".

ولم تذكر الوزارة في بيانها الصورة الخطأ التي وردت في الكتاب المدرسي.

من جهته، أكد الحارثي على حسابه في تويتر إعفاءه من منصبه. وكتب في تغريدة مساء الإثنين "أشكر وزير التعليم ونائبه وجميع زملائي من قيادات ومعلمين وإداريين، على الفترة الجميلة التي عملت فيها معهم. وفقكم الله".

وكان الفنان السعودي عبدالله الشهري (26 عاماً) الذي صمم الصورة في وقت سابق، قال لصحيفة "نيويورك تايمز"، إنه فوجئ لرؤيتها في الكتاب المدرسي.