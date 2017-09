ارتدت علم السعودية فكفَّرها الجمهور.. كيف ردَّت المطربة وعد على هجوم متابعيها

. #وعد ترد وتبرر لمنتقديها كفرتوني عشان جالسة على علم السعودية في اليوم الوطني !. • تابعو حسابنا على #سناب شات Celebrityarabic •

A post shared by سلبرتي عربي | Celebrity Arabic (@celebrity_arabic) on Sep 25, 2017 at 6:46pm PDT