ارتدت علم السعودية فكفَّرها الجمهور.. كيف ردَّت المطربة وعد على هجوم متابعيها

نشرت المطربة السعودية وعد مقطع فيديو، تردُّ من خلاله على منتقديها بسبب ارتدائها لعباءة مبطنة بعلم السعودية، ووصلت الانتقادات حد التكفير، وذلك أثناء الاحتفال باليوم الوطني السعودي قبل أيام، في 23 سبتمبر/أيلول 2017.
ولأن أصداء هذه الاحتفالات ما زالت مستمرة، خاصة بعد حدوث عدد من المشاهد غير المعتادة على المجتمع السعودي، إلا أن ما نال المطربة وعد جاء بعد أن نشرت عدة صور لها ترتدي عباءة تحمل صورة علم السعودية، الذي يحمل جملة "لا إله إلا الله محمد رسول الله".
الصور أظهرت المطربة السعودية جالسة فوق علم السعودية الذي يحمل "الشهادتين"، إلا أن وعد فسَّرت تصميم العباءة، حيث أوردت في الفيديو أنها مصمَّمة لتظهر العلم تحت الذراعين، أما إن كان هناك خطأ في الصورة أثناء جلوسها، فهذا الأمر لا يُبرر انتقادها وتكفيرها.
وحذفت وعد الصور فور انتقادها، وطالبت جمهورها بأن يلتفتوا للأمور الأهم، وعدم التركيز على الأمور التافهة.