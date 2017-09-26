ارتدت علم السعودية فكفَّرها الجمهور.. كيف ردَّت المطربة وعد على هجوم متابعيها

نشرت المطربة السعودية وعد مقطع فيديو، تردُّ من خلاله على منتقديها بسبب ارتدائها لعباءة مبطنة بعلم السعودية، ووصلت الانتقادات حد التكفير، وذلك أثناء الاحتفال باليوم الوطني السعودي قبل أيام، في 23 سبتمبر/أيلول 2017.









ولأن أصداء هذه الاحتفالات ما زالت مستمرة، خاصة بعد حدوث عدد من المشاهد غير المعتادة على المجتمع السعودي، إلا أن ما نال المطربة وعد جاء بعد أن نشرت عدة صور لها ترتدي عباءة تحمل صورة علم السعودية، الذي يحمل جملة "لا إله إلا الله محمد رسول الله".















. #وعد ترد وتبرر لمنتقديها كفرتوني عشان جالسة على علم السعودية في اليوم الوطني !. • تابعو حسابنا على #سناب شات Celebrityarabic • A post shared by سلبرتي عربي | Celebrity Arabic (@celebrity_arabic) on Sep 25, 2017 at 6:46pm PDT

الصور أظهرت المطربة السعودية جالسة فوق علم السعودية الذي يحمل "الشهادتين"، إلا أن وعد فسَّرت تصميم العباءة، حيث أوردت في الفيديو أنها مصمَّمة لتظهر العلم تحت الذراعين، أما إن كان هناك خطأ في الصورة أثناء جلوسها، فهذا الأمر لا يُبرر انتقادها وتكفيرها.





جانب من الحفل اعتقد الرياض فاضيه كلهم هنا#نجوم_الآن #وعد #waed #يا_رايح_فدوة #لا_حب #اليوم_الوطني_السعودي A post shared by WAED🇸🇦 (@waedhanan) on Sep 22, 2017 at 10:49pm PDT





شكرا لكل من حضر شكرا ل#waedcomاللي تعني وجاه حضر اول فانز ليا وللجميع واكيد اهلي والله لايغير علينا#نجوم_الآن #وعد #waed #يا_رايح_فدوة #لا_حب #اليوم_الوطني_السعودي A post shared by WAED🇸🇦 (@waedhanan) on Sep 22, 2017 at 10:47pm PDT

وحذفت وعد الصور فور انتقادها، وطالبت جمهورها بأن يلتفتوا للأمور الأهم، وعدم التركيز على الأمور التافهة.