اسمك على قائمة ترقب الوصول! 4 حروف ستعرضك للمتاعب إذا كتبت على بطاقة الـ Boarding

قد تستغرق الإجراءات الأمنية في المطارات وقتاً طويلاً للغاية. لكن إذا وُجِدَت هذه الحروف الأربعة على بطاقة صعودك للطائرة، فاعلم أنَّ المزيد من الفحوصات الأمنية بانتظارك.

كان الموقع الإلكتروني الأميركي Business Insider قد أفاد هذا الأسبوع أنَّ بعض المسافرين على رحلات الطيران المتجهة إلى الولايات المتحدة الأميركية أو داخلها قد يجدون الحروف "SSSS" مطبوعة على بطاقة صعودهم للطائرة.

هذه الحروف تعني "الاختيار للفحص الأمني الثانوي"، أو Secondary Security Screening Selection وتستوجب الخضوع لفحص أمني إضافي تتراوح مدته ما بين 10 و30 دقيقة.

وقد يتضمن هذا الفحص التفتيش الدقيق للأمتعة، والتفتيش الذاتي بالأيدي لكامل الجسم، واستجواب المسافر حول خطط سفره، والخضوع لمسحٍ إضافي للجسم، وإذا لم يعثر على شيء مثير للشكوك مع المسافر بإمكانه بعدها الصعود إلى طائرته.



I’m SSSS on EVERY flight. Special treatment includes @TSA feeling & squeezing you & every single item in the luggage pic.twitter.com/O2K5KPx0Zt — Bahman Kalbasi (@BahmanKalbasi) ٥ أغسطس، ٢٠١٧

هذا، ويجري تطبيق برنامج الرحلة الآمنة الذي وضعته إدارة أمن النقل الأميركية، المسؤول عن الرمز "SSSS"، منذ عام 2010، بعد أن نشأ بموجب القوانين التي جرى فرضها بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول عام 2001.

يُطبع الرمز "SSSS" على بطاقات الصعود للطائرة، في حال كان المسافر مسجلاً بقائمة ترقب الوصول لمكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، المسماة بـ"قائمة المُختارين".

وقال المتحدث باسم إدارة أمن النقل الأميركية، مايك إنغلاند، للنسخة الأميركية لموقع "هاف بوست": "برنامج الرحلة الآمنة عبارة عن برنامج للفحص الأمني للركاب حسب الخطر الذي يشكلونه؛ إذ يعمل على تعزيز الأمن من خلال تحديد مستوى الخطر الذي يشكله المسافر قبل وصوله إلى المطار من خلال مطابقة اسمه بالأسماء الواردة في قوائم المسافرين الموثوق بهم وقوائم ترقب الوصول على حد سواء".

ووفقاً لما كتبه خبير السفر بين شلابيغ، قد تزيد احتمالات حصولك على الرمز إذا كنتَ قد حجزت رحلتك في آخر لحظة، أو إذا حجزت تذكرة ذهاب فقط، أو كنتَ عائداً من بلدٍ شديد الخطورة.

بينما لاحظ صاحب موقع The Points Guy الذي يسافر باستمرار أنَّه يحصل على الرمز "SSSS" من كل مطار يرتاده لأسبابٍ غير معروفة بعد سفره في رحلةٍ إلى تركيا.

وكانت قد أعربت إحدى مستخدمات تويتر، وتُدعَى مريم أحمد، في تغريدةٍ عن دهشتها من حصولها على الرمز مرةً ثانية بشكلٍ "عشوائي" على بطاقة صعودها للطائرة في مطار JFK بالولايات المتحدة الأميركية، رغم أنَّه لم يحصل أي شخص أبيض على ذلك الرمز.



Again I've been "randomly" selected for secondary security screening SSSS printed on JFK boarding pass. Funny, not ONE white person selected pic.twitter.com/3RR2XK7opl — Dr. Maryam Ahmad (@Dr_Maryam_90) September 13, 2017

وبحسب ما ورد في موقع ‎LifeHacker الإلكتروني، ليس من الغريب أن يحصل المسافرون على الرمز "SSSS" بين الفينة والأخرى، لكن لو تكرر الأمر أكثر من مرة، فقد يعني هذا وجود اسمهم على قائمة ترقب الوصول بمحض الخطأ.

ووفقاً لإنغلاند، يمكن للشخص التواصل مع برنامج الاستعلام عن التعويض عن أضرار السفر التابع للحكومة الأميركية للإبلاغ عن أية مشكلات تتعلق بالتأخير في إجراء الفحوصات الأمنية أو التقدم بطلب لمراجعتها.