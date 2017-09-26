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جندي سعودي يطلب من المفتي على الهواء التعقيب على ما حدث احتفالات اليوم الوطني.. شاهد كيف رد عليه

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MUFTI OF SAUDI ARABIA
| HASSAN AMMAR via Getty Images

فاجأ جندي سعودي يقاتل على الحدود الجنوبية ضد الحوثيين مفتي السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، بطلب التعقيب على ما حدث من اختلاط بين الرجال والنساء في احتفالات العيد الوطني للمملكة.

فخلال مداخلة تليفونية في أحد البرامج التلفزيونية التي تستضيف مفتي السعودية قال الجندي أحمد المالكي "إن هيئة الترفيه طعنتنا في ظهرنا، ونحن بين الحديد والنار على الحد الجنوبي، ندافع عن بلاد الحرمين".

وأضاف تأتي هيئة الترفيه تنادي بالسينما والحفلات الغنائية، وأمور لا يأتي معها النصر والتمكين.

وانتقد سعوديون احتفالات اليوم الوطني بالمملكة، التي شهدت رقصاً واختلاطاً بين شباب وفتيات في شوارع الرياض، الأمر الذي لم يعتادوه في احتفالات السنوات السابقة، وأرجع بعضهم السبب لسماح هيئة الترفيه للمرأة بالمشاركة، وعدم الفصل بين الذكور والإناث.

وعبّر مواطنون عن ذلك الغضب بتدشينهم وسم #الوطنية_ليست_بالمعاصي، الذي تصدّر المركز الأول في الترند السعودي، وتداولوا فيه مقاطع فيديو من احتفالات السبت، 23 سبتمبر/أيلول.

وبعد الحديث المنفعل للجندي السعودي المرابط على الحد الجنوبي تجاهل مفتي السعودية التعقيب، واكتفى بالدعاء للمرابطين في القتال ضد الحوثيين.

وانتقد مغردون صمت مفتي السعودية عن سؤال الجندي وقال أحدهم للمرة الأولى أجد المفتي عاجزاً عن الرد.

وكانت الهيئة العامة للترفيه، والهيئة العامة للرياضة قد أعلنتا عن تنسيق مشترك بينهما للسماح للعائلات بدخول استاد الملك فهد الدولي بالرياض، يومي السبت والأحد 23 و24 سبتمبر/أيلول 2017، لحضور فعالية "ملحمة وطن" التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه، ضمن احتفالات اليوم الوطني.


 

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