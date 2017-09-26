جندي سعودي يطلب من المفتي على الهواء التعقيب على ما حدث احتفالات اليوم الوطني.. شاهد كيف رد عليه

فاجأ جندي سعودي يقاتل على الحدود الجنوبية ضد الحوثيين مفتي السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، بطلب التعقيب على ما حدث من اختلاط بين الرجال والنساء في احتفالات العيد الوطني للمملكة.

فخلال مداخلة تليفونية في أحد البرامج التلفزيونية التي تستضيف مفتي السعودية قال الجندي أحمد المالكي "إن هيئة الترفيه طعنتنا في ظهرنا، ونحن بين الحديد والنار على الحد الجنوبي، ندافع عن بلاد الحرمين".

وأضاف تأتي هيئة الترفيه تنادي بالسينما والحفلات الغنائية، وأمور لا يأتي معها النصر والتمكين.

مفتي #السعودية بماذا رد على جندي سعودي ب #الحد_الجنوبي عندما تساءل : هيئة الترفيه تطعننا في الظهر عبر حفلات غنائية .. pic.twitter.com/A0TYbxYglB — جابر الحرمي (@jaberalharmi) ٢٥ سبتمبر، ٢٠١٧

وانتقد سعوديون احتفالات اليوم الوطني بالمملكة، التي شهدت رقصاً واختلاطاً بين شباب وفتيات في شوارع الرياض، الأمر الذي لم يعتادوه في احتفالات السنوات السابقة، وأرجع بعضهم السبب لسماح هيئة الترفيه للمرأة بالمشاركة، وعدم الفصل بين الذكور والإناث.

وعبّر مواطنون عن ذلك الغضب بتدشينهم وسم #الوطنية_ليست_بالمعاصي، الذي تصدّر المركز الأول في الترند السعودي، وتداولوا فيه مقاطع فيديو من احتفالات السبت، 23 سبتمبر/أيلول.



وبعد الحديث المنفعل للجندي السعودي المرابط على الحد الجنوبي تجاهل مفتي السعودية التعقيب، واكتفى بالدعاء للمرابطين في القتال ضد الحوثيين.



وانتقد مغردون صمت مفتي السعودية عن سؤال الجندي وقال أحدهم للمرة الأولى أجد المفتي عاجزاً عن الرد.

عسكري يتصل من الحد الجنوبي على مفتي #السعودية يشكي له حال الأمة وما تفعله هيئة الترفيه بالأمة .. لأول مرة أرى الشيخ يقف عاجزاً عن الرد !! pic.twitter.com/TmWdRgAYDU — Jaber_ALmarri#تميم❤️ (@jalmarri2011) ٢٥ سبتمبر، ٢٠١٧

مفتي السعودية يتلعثم ويعجز عن الرد على الهواء على متصل يتهم هيئة الترفيه بالطعن بظهور المدافعين عن حدود المملكة الجنوبية، بتصرفاتها المشينة. — Helweh Nader (@HelwehN) ٢٦ سبتمبر، ٢٠١٧

حسبي الله ونعم الوكيل مفتي عام المملكة يرد على سوؤال جندي على الحد الجنوبي بسبب فجور هيئة الترفية الله يعوضنا ياشعب السعوديه pic.twitter.com/qbdTw7zENC — فيصل النجدي الصعل (@GDSARAR) ٢٥ سبتمبر، ٢٠١٧

وكانت الهيئة العامة للترفيه، والهيئة العامة للرياضة قد أعلنتا عن تنسيق مشترك بينهما للسماح للعائلات بدخول استاد الملك فهد الدولي بالرياض، يومي السبت والأحد 23 و24 سبتمبر/أيلول 2017، لحضور فعالية "ملحمة وطن" التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه، ضمن احتفالات اليوم الوطني.



