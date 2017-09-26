"سيلفي" لكل متحرش.. تحرشوا بها جسدياً فطلبت منهم صوراً تذكارية.. هولندية تبتكر طريقة فريدة لفضح المتطفلين

أنشأت نوا جونسا، وهي فتاة بالـ20 من عمرها، تعيش في العاصمة الهولندية أمستردام، حساباً باسم (Dearcatcaller)على موقع الإنستغرام، لكي تعكس أبعاد مشكلة التحرش الجسدي واللفظي الذي تتعرض له النساء من قِبل الرجال، بحسب سي إن إن التركية.

#dearcatcallers "Babyyyyyyyy! THANKYOU" *blowkiss* (slide ➡️) A post shared by dearcatcallers (@dearcatcallers) on Sep 20, 2017 at 12:11pm PDT

وأوضحت نوا أن معظم الناس غير مدركين هذه المشكلة، وهنالك الكثير من الناس الذين يتعرضون للتحرش الجسدي واللفظي في الشوارع والأماكن العامة.

وقد أرهقت الطالبة الهولندية من المضايقات التي تتعرض لها، وخاصة في المحيط المقرب منها، في الجامعة والشارع، وبرأيها أن الرجال غير مدركين لأبعاد هذه المشكلة على الفتيات.

وقالت نوا في حديثها لصحيفة بارول الهولندية: "لم أعرف أبداً ما ردة الفعل التي يجب إعطاؤها للمتحرش، عند الرد عليه يتحول الأمر إلى شجار، وعدم إعطاء أي ردة فعل يعطيهم ذلك الشجاعة في قول ما يريدونه، فأنا اتجاهلهم دائماً".

مؤكدة أن الرجل في الشارع عند قوله "أريد البقاء معك" لم يقل ذلك من باب الملاطفة والمجاملة، لذلك أقترح عليه بعدها التقاط صورة فوتوغرافية معاً ، لنشرها على صفحة الإنستغرام.

نوا كانت مترددة في بداية الأمر، ولكن تحمست عندما عرض عليها أحد المتحرشين التقاط صورة تذكارية معها. وأضافت أن جميع المتحرشين استجابوا بشكل إيجابي لمقترحها، بالتقاط صورة فوتوغرافية معاً.