حريق يلتهم مسجداً بالسويد فجراً.. إمام المسجد لم يتمالك نفسه ففاضت عيناه بالدموع

تعرَّض مسجد في مدينة "أوربرن" وسط السويد، فجر الثلاثاء 26 سبتمبر/أيلول 2017، لحريق مفتعل، حسبما تظهر المؤشرات الأولية.

وأفاد رئيس إطفائية المدينة "أولف جاكوبسن"، في تصريح صحفي، أن فرق الإطفاء بذلت ما بوسعها لإطفاء النيران، لكن المسجد بات غير صالح للاستخدام نهائياً.

ولفت جاكوبسن إلى عدم سقوط ضحايا جراء الحريق، فيما بين أن الأدلة التي تم جمعها تشير إلى أن الحريق متعمد.

وراقب المئات من المسلمين عملية إطفاء الحريق، في حين لم يتمالك إمام المسجد نفسه، وفاضت عيناه بالدموع.

وأُنشئ المسجد عام 2007 في حي فيفالّا، ويتسع لـ250 شخصاً؛ حيث كان مسلمو المدينة يؤدون صلواتهم فيه.