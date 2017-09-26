فيسبوك وجوجل ترضخان للضغوط الأميركية.. وهذا ما تعتزمان فعله بسبب الروس

قالت جلسة لمستشاري الدعاية والرؤساء التنفيذيين، يوم الإثنين 25 سبتمبر/أيلول 2017، إن شركتي فيسبوك وجوجل ليس أمامهما خيارات سوى الحد من الإعلانات السياسية على الإنترنت، في مواجهة ضغوط متزايدة من الحكومة الأميركية.

واغتنم المسوقون الذين كانوا يتحدثون في مؤتمر تجاري فرصة المزاعم بأن ضباط مخابرات من الروس اشتروا إعلانات سياسية أميركية على موقع فيسبوك، كدليل على أنه لا يمكن ترك القطاع دون تنظيم.

قال برنت مكجولدريك، وهو مستشار دعاية سياسية وجمهوري في مؤتمر أسبوع الدعاية في نيويورك: "أعتقد أنه سيكون هناك تدقيق أكثر، وأن من الأفضل وجود مزيد من الرقابة الذاتية. من ناحية أخرى، أعتقد أن التنظيم قادم".

وكان مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ تعهَّد، الأسبوع الماضي، بأن يبذل المزيد من الجهد لمنع الحكومات من استخدام موقعه الشهير للتأثير على الانتخابات في دول أخرى، بعدما كشفت الشركة عن مشتريات روسية من الإعلانات بمبلغ 100 ألف دولار في الأشهر السابقة واللاحقة على انتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2016.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست، يوم الإثنين، أن سهم فيسبوك تراجع بنسبة 4.5% ليغلق عند 162.87 دولار، فيما شعر بعض المستثمرين بالقلق من أن قطاع التكنولوجيا أصبح مكلفاً.

كذلك كشف زوكربيرغ النقاب عن تغييرات شاملة في طريقة تعامل شركته مع الإعلانات السياسية، قائلاً إنها ستكون مرئية لجميع المستخدمين بغض النظر عمن تستهدفهم الإعلانات.

وقال مكجولدريك في الجلسة: "لو كنت مكان فيسبوك أو جوجل أو أي شخص آخر لكنت وضعت مدونة سلوك ومجموعة من المعايير. قد تكون موجودة بالفعل لكن من الواضح أنها ليست قوية أو شفافة بما يكفي".

وذكرت جوجل أنه ليس لديها دليل على وجود حملة دعائية روسية على منصاتها الإعلانية، مثل التي وجدت على فيسبوك.