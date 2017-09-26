خبراء من (FBI) يشاركون في تدريب بقطر على مكافحة الإرهاب وغسل الأموال

انطلقت ورشة عمل تدريبية في العاصمة القطرية الدوحة، الإثنين 25 سبتمبر/أيلول ،2017 يشارك خلالها خبراء بمكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI)، في تدريب مسؤولين بلجنتي مكافحة غسيل الأموال والإرهاب الحكوميتين.

وتتناول الورشة، التي تستمر 5 أيام، قضايا تتعلق بتمويل الإرهاب وكيفية إثباته بهدف الملاحقة القانونية، وأدوات التحقيق وطرق إجرائه، وجمع الأدلة واستخدام المصادر والتقنيات المتطورة في هذا الإطار، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وينظم الورشة التدريبية اللجنة القطرية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع اللجنة القطرية لمكافحة الإرهاب (حكوميتان)، بمشاركة ممثلين عن مختلف الجهات المعنية بإنفاذ القانون والقطاع المالي والمصرفي في البلاد.

وقال أمين سر اللجنة القطرية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عيسى الحردان، في كلمة له بافتتاح الورشة: "سعياً لتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تم وضع خطة تدريبية تشمل جميع الجهات الوطنية لتعزيز الجهود وتنفيذ الاستحقاقات الإقليمية والدولية".

من جانبه، أشار مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، خالد الكعبي، إلى أن الورشة تأتي استكمالاً للجهود التي تبذلها قطر ضمن المنظومة الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب والعمل على تطويقها والحد من آثارها.

وذكر الكعبي أن الورشة "تأتي استمراراً للتعاون والتنسيق القائم بين قطر والولايات المتحدة الأميركية، الذي كان آخره مذكرة التفاهم لمكافحة تمويل الإرهاب، الموقَّعة في يوليو/تموز الماضي".

وفي 11 يوليو/تموز الماضي، وقَّع وزيرا خارجية الولايات المتحدة ريكس تيلرسون، وقطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مذكرة تفاهم في العاصمة الدوحة، لمكافحة تمويل الإرهاب.