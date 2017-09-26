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تزوَّجوا أشخاصاً عاديين رغم شهرتهم.. أبطال Game Of Thrones يفضلون "جمال الروح"

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PETER DINKLAGE AND ERICA SCHMIDT
NEW YORK, NY - MARCH 01: Peter Dinklage and wife Playwright/Director Erica Schmidt pose at the Opening Night for The New Group's new play 'All the Fine Boys' at Green Fig Urban Eatery on March 1, 2017 in New York City. (Photo by Bruce Glikas/FilmMagic) | Bruce Glikas via Getty Images

إذا كنت من محبي المسلسل الملحمي الشهير Game of Thrones، فلا بد وأن تكون قصص الحب التي يعيشها أبطال العمل على الشاشة قد ألهبت خيالك، كما الملايين من متابعيه حول العالم.

ولكن ماذا عن العلاقات العاطفية الحقيقية التي يعيشها هؤلاء الأبطال الذين صعدوا سلم الشهرة، وتربعوا على عرش الممثلين الأعلى أجراً في العالم.
وعادة ما تجد تقارير تتحدث عن علاقات وليدة بين شخصيات العمل، والتي تحولت من أمام الشاشة إلى حقيقة خلفها، ليتضح انه لا أساس لهذا من الصحة.

فيما يلي نعرفكم وبالصور، على حقيقة العلاقات العاطفية التي تدور حولها العديد من الشائعات التي ترافق أبطال العمل، والتي تتصدر أخبارهاعناوين الإعلام الفني، والتي تظهر أنهم أناس يرتبطون رغم شهرتهم الواسعة بأناس عاديين جداً، لا علاقة لهم بالصورة التي تروجها وسائل الإعلام.


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أبطال Game of Thrones مع شركاء حياتهم
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  • كيت هارنغتون وروز ليزلي

    لعبا دور جون سنو وإيغريت في مسلسل Game of Thrones

  • بيتر ديكلدج وإيريكا شميدت

    بيتر يقوم بدور تايرون لانستر في Game of Thrones

  • الممثل كريستوفر هيفو وزوجته الصحفية مولفير هيفو وعائلته المكونة من 3 بنات

    يقوم بدور تورموند جينستبن

  • جيسون موموا وزوجته الممثلة ليزا بونيه

    يقوم جيسون بدور كال دروغو في Game of Thrones

  • غويندولين كريستي وزوجته مصممة الأزياء غيلز ديكن

    يقوم كريتي بدور Brienne Of Tarth

  • الممثل نيكولاج كوستر والدو وزوجته المغنية نوكاكا وابنتيهما

    كزستر يوقوم بدور جيمي لنستر في Game of Thrones

  • الممثل إبان غليم وزوجته الممثلة شارلوت إيمرسون

    غليم يقوم بدور غوراه مورمنت في مسلسل Game of Thrones

  • الممثلة ميسي وليامز وحبيبها أولي جاكسون

    وليامز تقوم بدور آريا ستارك

  • الممثل جيكوب أندرسون وصديقته الممثلة إيلنغ لوفتس

    أندرسون يقوم بدور غري ورن

  • الممثلة صوفي تيرنر وصديقها جو جونس

    تيرنر تقوم بدور سانسا ستارك

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