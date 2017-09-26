تزوَّجوا أشخاصاً عاديين رغم شهرتهم.. أبطال Game Of Thrones يفضلون "جمال الروح"

إذا كنت من محبي المسلسل الملحمي الشهير Game of Thrones، فلا بد وأن تكون قصص الحب التي يعيشها أبطال العمل على الشاشة قد ألهبت خيالك، كما الملايين من متابعيه حول العالم.

ولكن ماذا عن العلاقات العاطفية الحقيقية التي يعيشها هؤلاء الأبطال الذين صعدوا سلم الشهرة، وتربعوا على عرش الممثلين الأعلى أجراً في العالم.

وعادة ما تجد تقارير تتحدث عن علاقات وليدة بين شخصيات العمل، والتي تحولت من أمام الشاشة إلى حقيقة خلفها، ليتضح انه لا أساس لهذا من الصحة.

فيما يلي نعرفكم وبالصور، على حقيقة العلاقات العاطفية التي تدور حولها العديد من الشائعات التي ترافق أبطال العمل، والتي تتصدر أخبارهاعناوين الإعلام الفني، والتي تظهر أنهم أناس يرتبطون رغم شهرتهم الواسعة بأناس عاديين جداً، لا علاقة لهم بالصورة التي تروجها وسائل الإعلام.