تزوَّجوا أشخاصاً عاديين رغم شهرتهم.. أبطال Game Of Thrones يفضلون "جمال الروح"

إذا كنت من محبي المسلسل الملحمي الشهير Game of Thrones، فلا بد وأن تكون قصص الحب التي يعيشها أبطال العمل على الشاشة قد ألهبت خيالك، كما الملايين من متابعيه حول العالم.
ولكن ماذا عن العلاقات العاطفية الحقيقية التي يعيشها هؤلاء الأبطال الذين صعدوا سلم الشهرة، وتربعوا على عرش الممثلين الأعلى أجراً في العالم.
وعادة ما تجد تقارير تتحدث عن علاقات وليدة بين شخصيات العمل، والتي تحولت من أمام الشاشة إلى حقيقة خلفها، ليتضح انه لا أساس لهذا من الصحة.
فيما يلي نعرفكم وبالصور، على حقيقة العلاقات العاطفية التي تدور حولها العديد من الشائعات التي ترافق أبطال العمل، والتي تتصدر أخبارهاعناوين الإعلام الفني، والتي تظهر أنهم أناس يرتبطون رغم شهرتهم الواسعة بأناس عاديين جداً، لا علاقة لهم بالصورة التي تروجها وسائل الإعلام.
-
لعبا دور جون سنو وإيغريت في مسلسل Game of Thrones
-
بيتر يقوم بدور تايرون لانستر في Game of Thrones
-
يقوم بدور تورموند جينستبن
-
يقوم جيسون بدور كال دروغو في Game of Thrones
-
يقوم كريتي بدور Brienne Of Tarth
-
كزستر يوقوم بدور جيمي لنستر في Game of Thrones
-
غليم يقوم بدور غوراه مورمنت في مسلسل Game of Thrones
-
وليامز تقوم بدور آريا ستارك
-
أندرسون يقوم بدور غري ورن
-
تيرنر تقوم بدور سانسا ستارك