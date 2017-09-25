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أكاديمية سعودية: يجب تغيير الاسم إلى الإمارات العربية الهندية.. وعبد الخالق عبد الله: تغريداتك هابطة!

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| Adnan Abidi / Reuters

دخل الأكاديمي الإماراتي، المقرب من السلطات، في جدل مع الأكاديمية السعودية المعارِضة والمقيمة بلندن مضاوي الرشيد؛ بسبب موقف الإمارات الداعم لانفصال إقليم كردستان عن العراق.

ونشرت الرشيد، الإثنين 25 سبتمبر/أيلول 2017، سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي بتويتر، شنت فيها هجوماً على الإمارات؛ بسبب موقف أبوظبي الداعم للاستفتاء في إقليم كردستان العراق، فيما وصف الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله ما قالته الرشيد بالجهل والغباء.

وقالت الرشيد:

وأضافت:

ومن جانبه، ردَّ الأكاديمي الإماراتي، القريب من السلطات، عبد الخالق عبد الله على تغريدات "الرشيد"، معتبراً أن ما قالته يعد نوعاً من الجهل والعداء.

وردَّت الأكاديمية السعودية على تغريدة عبد الله بشأن دعم الإرهاب، قائلة:

وكان عدد من الأكاديميين الإماراتيين قد أيدوا إجراء الاستفتاء على انفصال اقليم كردستان عن العراق، ومن بينهم رئيسة مركز الإمارات للسياسات، ابتسام الكتبي، التي وقَّعت مذكرة تفاهم مع الإقليم مطلع العام الجاري؛ للمساعدة في تنظيم عملية الاستفتاء.

وأكدت في تصريحات لها، أنه إذا أُعلن استقلال كردستان بشكل كامل عن بغداد، فإن أبو ظبي ستعترف بهذا الاستقلال وفقاً لزعمها، وهو ما دعا قيادات سياسية عراقية لمهاجمة أبوظبي.

ويصل عدد سكان الإمارت إلى نحو 10% من سكان البلاد الأصليين، فيما يتجاوز الهنود في الإمارات السبع نحو 30% من عدد السكان، الذي يصل إلى 10 ملايين شخص.

وأُجري الإثنين 25 سبتمبر/أيلول 2017، الاستفتاء على انفصال الإقليم عن العراق، فيما وصفت سلطات الإقليم الاقتراع بأنه كان ناجحاً، وقد وصلت نسبة التصويت إلى 80%، فيما لم تصدر أي بيانات رسمية عن نتيجة هذا الاستفتاء.

 

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